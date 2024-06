Menor inflación por caída de demanda

Fuera de este efecto indeseado de la decisión oficial pro-turismo, un dato clave de CAME, la cámara que nuclea a las medianas empresas, generalmente comercios, da cuenta que aunque leve, se sigue achicando la brecha entre los precios que recibe el productor, y los que paga finalmente el consumo que ahora, en promedio, se ubica en 3,3, es decir que por cada $ 1 que se recibe en la producción, en el mostrador se deben pagar $ 3,3, lo que significa que los eslabones intermedios entre el campo y la góndola estarían resignando márgenes, seguramente por efecto de la caída de la demanda. Por supuesto que el promedio tiene casos extremos como la acelga, donde los horticultores recibieron el 68% del precio final ($ 937 vs $ 1.431), y en el otro externo los limones donde el citricultor apenas recibió 8,4% del precio final ($ 63 vs $ 745,8). “En los precios de las 19 frutas y hortalizas que integran la canasta IPOD se multiplicaron por 4,2 veces en mayo, lo que representa una disminución del 2,3% con respecto a abril”, señala CAME, mientras que “por los cinco productos y subproductos de origen animal que componen la canasta IPOD, el consumidor abonó tres veces más de lo que recibió el productor, un 6,2% menos que el mes pasado.

Comienza el invierno con pronóstico de seca y frío

Con extraordinarios temporales de nieve en las provincias patagónicas (que obligaron a cerrar varios pasos fronterizos), y un alerta por frío y muchas heladas para la zona central del país, se inicia hoy el invierno que generalmente es la época más seca del año, y que según los pronósticos, en este caso podría ser más frío que el promedio. La situación contrasta con las temperaturas del centro-norte del país, donde las temperaturas siguen siendo muy elevadas igual que la humedad. El tema viene siendo observado por la agricultura donde se comienzan a registrar caída de la cantidad de agua en los suelos, lo que podría afectar la siembra del trigo que recién comienza, mientras se termina lentamente la recolección del maíz del que aún falta más de la mitad, y que podría tener mermas superiores a las esperadas a causa del daño por “chicharrita”, lo que podría afectar también la próxima siembra 24/25, provocando a su vez incierto corrimiento hacia el sorgo.

Al menos, así se viene leyendo desde la semana pasada en los mercados internacionales que siguieron operando todos estos días en el exterior, con caídas fuertes el lunes y ayer, en parte, por las buenas lluvias que están registrando en los Estados Unidos que está a punto de comenzar su weather market (mercado climático), equivalente al noviembre-diciembre argentino. La soja cerró a U$S 224/tn. El tema se alternó en las reuniones locales con las especulaciones sobre la limitación que mantiene el BCRA para los productores que conserven tenencias en trigo y en soja que vencía anoche, y no se sabía si sería renovada, a pesar de los reclamos generalizados para levantar esa restricción, desde hace meses.

Otro tema que sí fue bien recibido, fue “la eliminación de la obligatoriedad de las declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE) para producciones de las economías regionales”. Según un comunicado del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), “Esta medida provoca una simplificación de las operaciones de exportación y por ende de su costo. Es por ello que el CAA destacó que es por el camino de la competitividad, eliminando costos ociosos, donde se deben aunar esfuerzos en pos de que las producciones argentinas puedan ser exportadas en las mejores condiciones competitivas posibles”. El tercer tema de los últimos días tuvo su eje en la estratégica licitación que finalmente tendría la Hidrovía, que causa lógica inquietud por el impacto de costo que puede llegar a tener si no se hace correctamente. Por el momento, los trabajos de dragado y balizamiento fueron prorrogados, y siguen en manos de la empresa europea que los tuvo por más de dos décadas.