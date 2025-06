Cuándo se podría jugar la Finalissima entre Argentina y España: las dificultades del calendario

Los campeones de la Copa América y la Eurocopa tienen pendiente disputar la final entre sí. Por falta de acuerdo entre las Federaciones y las dificultades del calendario, aún no hay fecha y cada vez será más difícil.

"De la Finalissima no se nada. Este año ya sabemos que está complicado y el año que viene no sé. Yo no veo una fecha en la que se pueda jugar, sobre todo porque está el Mundial. Ya veremos qué decisión toman los que realmente cuentan", expresó el oriundo de Pujato.