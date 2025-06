Scaloni no confirmó a Messi contra Chile y adelantó que podrían verse caras nuevas

Además, el DT de la Selección argentina no confirmó el equipo pero aseguró que "le va a dar oportunidad de jugar a algún chico que no haya jugado mucho" y que "el resultado no es fundamental, buscamos que jugadores sumen minutos y se sumen al equipo". En ese marco, podrían jugar Franco Mastantuono, Kevin Lomónaco, Leonardo Balerdi y Giuliano Simeone.