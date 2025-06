Los Guns N' Roses vuelven a la Argentina: cuándo y dónde comprar las entradas

Embed - Guns N' Roses on Instagram: "Latin America, it’s time! 13 new dates have been added to the tour Get on the Nightrain for the first shot at tickets: Bogotá, Medellín, Florianópolis, São Paulo, Curitiba, Brasília & Lima: June 9 @ 10 am Cuiabá @ 9am Santiago: June 10 @ 11 am Mexico City: June 10 @ 2 pm San Salvador: June 11 @ 10 am Buenos Aires: June 20 @ 10 am ~ Latinoamérica, ¡llegó la hora! 13 nuevas fechas se han añadido a la gira Súbete a Nightrain para tener la oportunidad de conseguir las primeras entradas: Bogotá, Medellín, Florianópolis, São Paulo, Curitiba, Brasilia y Lima: 9 de junio @ 10 am Cuiabá @ 9am Santiago: 10 de junio @ 11 am Ciudad de México: 10 de junio @ 2 pm San Salvador: 11 de junio @ 10 am Buenos Aires: 20 de junio @ 10 am"

