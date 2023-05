Demichelis se hizo cargo de la goleada que sufrió River: "A veces salen y a veces no"

Luego de eso, River no encontró el rumbo y terminó perdiendo por 5 a 1, de modo que dejó en evidencia que, esta vez, Demichelis tomó una mala decisión.

"Los cambios a veces salen y a veces no. Lo dije la semana pasada, en la buena. Me hago cargo. Me decidí por Mammana porque lo había esperado hasta último momento por una molestia. Y opté por dejar a González Pirez porque viene teniendo un gran rendimiento y tiene experiencia, más allá de que sabía que estaba amonestado", argumentó.

Asimismo, agregó: "Si venía a especular, seguro perdía. Vi los últimos 15 partidos de Fluminense y los equipos que se defendieron, perdieron. Ellos son dominantes, tienen jerarquía. Es cierto que cinco goles es muchísimo, pero los partidos se definen por acciones. Me quedó que con que, 11 contra 11, le competimos al mejor de Brasil".

En ese sentido, analizó el rendimiento de sus dirigidos en conferencia de prensa: "Hicimos un grandísimo primer tiempo. Arrancamos muy bien el segundo tiempo y nos hicieron el gol cuando mejor estábamos. Con la expulsión de Leandro se nos hizo difícil equipararlos. Quite a un marcador central para presionarlos con 6 en campo rival".

A pesar de la derrota, Demichelis se mostró confiado con que se repondrán para el "Superclásico" frente a Boca, que se disputará el próximo domingo.

"Hay que dar vuelta la página lo más rápido posible. Hay que asumir el dolor y todo lo mal que se hizo en los últimos 20 minutos. Nuestra gente va a colmar el estadio y le vamos a dedicar un buen partido", cerró Demichelis.