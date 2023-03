El heredero: hijo de Ronaldinho ya es jugador de Barcelona

El joven de 18 años, que había rescindido su contrato con Cruzeiro de la Serie A brasileña, venía realizando entrenamientos de prueba con el equipo juvenil de Barcelona desde enero.

Según trascendió, el contrato de Mendes se extenderá hasta el verano de 2024.

Ronaldinho, que ahora trabaja como embajador del club, pasó cinco años en Barcelona como jugador, de 2003 a 2008.

Jugó más de 200 partidos con Barcelona y marcó casi 100 goles, ayudando al equipo a ganar la Champions League y dos títulos de liga. Formó parte de la selección brasileña que ganó el Mundial de 2002.

Joao Mendes Joaon Mendes, hijo de Ronaldinho, es el nuevo fichaje de las inferiores de Barcelona. Twitter

Justamente, el ex jugador hace un tiempo se refirió al posible arribo de su hijo al equipo "Culé": "Nunca estoy fuera del club. Barcelona es parte de mi vida. Donde voy llevo a Barcelona conmigo. Con la llegada de mi hijo al Barça estaré más presente".

Ante la consulta por el arribo de Mendes al conjunto catalán, el exjugador respondió: "Sí, está viniendo ahora. Con su llegada voy a estar más presente que nunca".

"Yo he tenido la suerte de hacer lo que más me gustaba. Me divertía mucho. Competía y me divertía. Para mí, la cosa que me hacía más feliz era estar con el balón. No había manera de no estar feliz", recordó el ex futbolista.