Independiente se quedó con el clásico de Avellaneda y golpeó a Racing en un duelo caliente + Seguir en









Gabriel Ávalos marcó el único gol de la tarde, Adrián Martínez falló un penal en el primer tiempo y hubo incidentes en la platea. El Rojo estiró su ventaja en el historial.

Gabriel Ávalos marcó el único gol del clásico. Liga AFA

Independiente se adueñó del clásico de Avellaneda en una tarde cargada de tensión, polémicas y desahogo. El equipo de Gustavo Quinteros venció 1-0 a Racing en el Libertadores de América y se quedó con un duelo áspero, cambiante y con final caliente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Además del festejo por el triunfo, el Rojo amplió su paternidad en el clásico: le lleva 23 partidos a la Academia en la era profesional, una diferencia que se achica a 19 si se toma en cuenta también el amateurismo y las copas nacionales.

Embed "Ávalos":

Por su gol en el partido de Independiente contra Racing pic.twitter.com/JDGbYBVRbM — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 4, 2026 Gabriel Ávalos fue el héroe de la tarde En el primer tiempo, Racing contó con una chance inmejorable para ponerse en ventaja, pero Adrián “Maravilla” Martínez desperdició un penal tras una revisión del VAR que sancionó infracción para la Academia. El delantero no pudo aprovechar la oportunidad tras intentar picar la pelota y mandarla al alambrado del estadio local.

Minutos después, el árbitro Leandro Rey Hilfer debió frenar las acciones por incidentes en un sector de la platea, luego de que hinchas de Independiente rompieran una pared del banco visitante en medio de un clima muy caldeado.

En el complemento, el clásico se hizo todavía más abierto. Racing volvió a generar peligro, otra vez con Maravilla como protagonista, pero se topó con una buena respuesta de Rodrigo Rey y también con su propia falta de precisión. Del otro lado, Independiente fue creciendo de a poco, empujado por el contexto y por una mayor decisión para ir a buscarlo.

La diferencia llegó a los 35 minutos del segundo tiempo, cuando Gabriel Ávalos apareció para definir una jugada armada por Santiago Montiel y desatar la locura roja. El tanto terminó inclinando un partido muy trabado, en el que cada error pesó demasiado y en el que el local supo golpear en el momento justo. Después del gol, el equipo de Quinteros se replegó, aguantó el empuje final de la Academia y sostuvo la ventaja con firmeza. Formaciones Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala o Milton Valenzuela; Iván Marcone, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Facundo Valdéz. DT: Gustavo Quinteros.__IP__ Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas. Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini Árbitro: Leandro Rey Hilfer VAR: Germán Delfino