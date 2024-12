El piloto de las controversias: quién es Liam Lawson, el posible futuro de Red Bull y la competencia directa de Colapinto

En 2018 se mudó a Europa para competir en categorías más competitivas. Fue subcampeón en la ADAC Fórmula 4 alemana, lo que llamó la atención de equipos importantes y lo acercó al programa de jóvenes pilotos de Red Bull. En los años siguientes, participó en campeonatos como la Eurofórmula Open y la Fórmula 3, consolidándose como una de las promesas más atractivas.

Su habilidad en pista y consistencia bajo presión lo llevaron a la Fórmula 2, donde continuó impresionando con victorias destacadas antes de recibir la oportunidad de ser piloto de pruebas y luego debutar como piloto reserva en la Fórmula 1 con AlphaTauri, el segundo equipo de Red Bull Racing.

Su presente en la Fórmula 1

En 2023, Lawson dio un paso crucial en su carrera al debutar oficialmente en un Gran Premio de Fórmula 1 con AlphaTauri, ahora conocido como Visa Cash App RB, reemplazando temporalmente a Daniel Ricciardo por una lesión en su muñeca. Su desempeño fue sólido desde el principio, destacándose por su capacidad para adaptarse rápidamente al monoplaza y competir a la par contra pilotos con más experiencia.

En septiembre de 2024, el piloto fue seleccionado para reemplazar a Ricciardo otra vez, pero en este caso por un fuerte descontento del equipo por el rendimiento del australiano. Así fue como Lawson se quedó con la titularidad del segundo asiento de Visa Cash App y compitió con el número 40 hasta el final de la temporada.

lawson y yuki tsunoda.webp

Los rumores que relacionan a Lawson con Red Bull

Es muy sencillo vincular a Lawson con Red Bull, ya que forma parte del gran paraguas de la escudería. Considerando que tiene varios años de experiencia vistiendo sus colores, es lógico que su nombre resuene cuando se libera un lugar, ya sea en el equipo principal como en el alternativo.

Si de lo concreto se hablara, el neozelandés todavía no tiene un lugar asegurado para el 2025 porque, si bien se puso al hombro el segundo asiento de Visa Cash App, no fue notificado a la prensa oficialmente como el dueño de ese asiento. Esta incógnita y falta de definición está relacionada con el mexicano Sergio "Checo" Pérez, compañero de Max Verstappen en Red Bull Racing, que estuvo en el ojo de la tormenta por su bajo rendimiento y se aseguró en varias ocasiones que el jefe de equipo no estaba contento con perder el Campeonato de Constructores por falta de puntos.

En el caso que se decida reemplazar a Checo por Liam Lawson, un lugar quedaría disponible para el 2025, acompañando a Yuki Tsunoda en la segunda escudería, abriéndole un espacio a Franco Colapinto. Sin embargo, la tendencia de Red Bull a elegir pilotos de su propia academia y la falta de seguridad por parte de Williams sobre las negociaciones por el argentino complican el panorama para el próximo año.