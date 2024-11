Mente de campeón y exigencia al extremo: la historia de Max Verstappen, corredor de Red Bull Racing en Fórmula 1 y posible compañero de Colapinto en el 2025

Franco Colapinto , el argentino está siendo furor en las redes y en el mundo deportivo, llegó a la Fórmula 1 hace unos pocos meses y ya dejó una marca significativa en Williams Racing , el equipo que lo sumó como segundo piloto tras la salida de Logan Sargeant. Si bien todavía no tiene un asiento asegurado para el 2025 y se le agotan las opciones, tiene mucho apoyo externo e interno dentro de la categoría reina.

Max Verstappen nació el 30 de septiembre de 1997 en Hasselt, Bélgica, pero compite bajo la bandera neerlandesa. Es hijo del ex-piloto de Fórmula 1 Jos Verstappen y de la ex-piloto de karts belga Sophie Kumpen. Desde muy joven, mostró un gran talento para el automovilismo, comenzando a correr en karts a la edad de cuatro años y ganando su primera carrera a los siete. Sin embargo, este éxito no vendría solo. Con una herencia muy pesada, su padre le exigió resultados desde muy chico , obligándolo a manejar bajo la lluvia o en temperaturas extremas para cualquier piloto.

Su presente en Red Bull y su apoyo a Colapinto

Vestappen no está teniendo el mejor presente con Red Bull Racing. Si bien se encuentra primero en el campeonato de pilotos y en el fin de semana de Las Vegas puede asegurarse el cuarto oro de su carrera, el auto no le está respondiendo tan bien como a principio de año, además que ya se da por perdido el Torneo de Constructores por el bajo rendimiento de su compañero, Sergio "Checo" Perez. Un joven Lando Norris está acechando para arrebatarle el primer puesto con su McLaren, pero el león no va a ceder tan fácil.

Recientemente se le consultó sobre el presente de Franco Colapinto en la Fórmula 1 y como ve su panorama a futuro. Si bien en un principio fue crítico con la forma y el estilo de maneja del piloto oriundo de Pilar, aseguró que considera que ya demostró lo suficiente para tener un asiento en el 2025, y que espera que su equipo y su manager logren llegar a un acuerdo. Sobre tenerlo de compañero, todavía no hizo declaraciones, pero las posibilidades del argentino en Red Bull Racing son casi nulas, y debe apuntar a otras opciones.