Enzo Fernández aseguró que espera poder cruzarse con River en el Mundial de Clubes

"Serán sensaciones encontradas, es un gran torneo para disputar. Esperemos que a los dos nos vaya bien", agregó el futbolista del equipo que integrará el Grupo D mientras que el "Millonario" lo hará en el E.

Netamente sobre lo que será la competencia a final de la temporada europea, Fernández analizó: "Se toma con mucha responsabilidad. Es a final de temporada y demanda mucho a nivel físico y mental poder jugarlo. Es mi primer Mundial de Clubes y obviamente estoy con muchas ganas y mucha ansiedad de que se juegue".

Enzo analizó su actualidad en el Chelsea

En relación a su actualidad donde parece haberse reencontrado con su mejor nivel, el oriundo de San Martín opinó: "A nivel personal y como grupo estamos muy bien. Me vengo sintiendo muy bien, el equipo ha demostrado un carácter muy fuerte. Cambiar, no cambié nada".

"Siempre seguí por la misma línea, entrenador y tratando de estar siempre bien, disponible cuando me toque. También fui aprendiendo la posición en la que me ha tocado jugar", dijo.

"No me sentía muy bien desde lo físico. No he tenido una buena pretemporada, porque justo tocó la Copa América, tuve una sola semana de vacaciones, volví y enseguida tocó jugar, fue un conjunto de cosas", explicó sobre su bajón meses atrás.

"Con Enzo, cada día me fue explicando qué es lo que quería de mí. Fui aprendiendo, tomando los conceptos y hoy me encuentro muy bien" concluyó en relación al arribo de Enzo Maresca como entrenador de los de Londres.