Lionel Scaloni palpitó el duelo contra Brasil y confirmó el regreso de Rodrigo De Paul al 11 titular

De cara al partido contra Brasil, uno de los cruces más esperados de las Eliminatorias Sudamericanas , el director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni , palpitó el enfrentamiento y confirmó que el mediocampista Rodrigo De Paul estará dentro del 11 titular, luego de perderse el encuentro contra Uruguay por una molestia física. Más allá de la entrada del jugador del Atlético Madrid, adelantó que no habrá mayores modificaciones en el equipo .

Horas antes, el delantero brasileño Raphinha había asegurado que le darían "una paliza" a Argentina, aunque Scaloni optó por no responder directamente: "No profundicé en las declaraciones de los jugadores brasileños. Siempre es un partido importante, pero no deja de ser fútbol. Hay que recordar la imagen de Messi y Neymar, con eso nos tenemos que quedar, estando juntos y siendo amigos".