Estudiantes y Palmeiras definen la Copa Libertadores 2026: cuándo y dónde se juega la final + Agregar ámbito en









El Pincha eliminó a Flamengo por penales en el Maracaná y volverá a disputar el partido decisivo del máximo torneo continental después de 17 años. El equipo de Alexander Medina enfrentará al Verdao el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, con el objetivo de conquistar su quinta corona.

Después de 17 años, Estudiantes vuelve a jugar la final de la Copa Libertadores. Será el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo frente a Palmeiras. X

La Copa Libertadores 2026 ya tiene a sus dos finalistas. Estudiantes de La Plata y Palmeiras se enfrentarán por el título continental después de superar dos semifinales dramáticas, ambas resueltas mediante definiciones por penales. El encuentro se disputará, a partido único, el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, aunque el horario todavía no fue confirmado.

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El partido será televisado en Argentina por Telefe y Fox Sports. También se podrá seguir por streaming a través de Disney+ Premium.

El conjunto platense protagonizó una de las grandes gestas de la competencia al eliminar a Flamengo en el Maracaná. Después de igualar sin goles en el partido de ida, disputado en el estadio UNO, el equipo dirigido por Alexander Medina resistió la presión del conjunto brasileño en Río de Janeiro y volvió a empatar 0-0 durante los 90 minutos. Finalmente, se impuso desde los doce pasos y consiguió el pasaje a la definición.

Palmeiras, por su parte, dejó en el camino a Fluminense. El Verdao había ganado 2-1 en el encuentro de ida, pero cayó 1-0 en la revancha disputada en São Paulo. La igualdad en el resultado global obligó a recurrir a la tanda, en la que el equipo de Abel Ferreira se impuso por 5-3.

Estudiantes festeja la clasificación a la final de la Copa Libertadores, tras vencer por penales a Flamengo en el Maracaná. X Una final con historia y dos objetivos distintos La final en Montevideo enfrentará a dos clubes con una trayectoria destacada en el máximo certamen sudamericano. Estudiantes buscará conquistar su quinto título de la Libertadores, mientras que Palmeiras intentará levantar el trofeo por cuarta vez.

El Pincha ganó las ediciones de 1968, 1969 y 1970, cuando construyó un histórico tricampeonato bajo la conducción de Osvaldo Zubeldía. Su última consagración llegó en 2009, con Alejandro Sabella como entrenador y Juan Sebastián Verón como uno de los referentes del equipo, tras vencer a Cruzeiro en Belo Horizonte. La definición de 2026 marcará el regreso de Estudiantes a una final de Libertadores después de 17 años. Además, tendrá la posibilidad de alcanzar las cinco conquistas e igualar la línea de Peñarol entre los clubes más laureados del torneo. Palmeiras, en tanto, buscará sumar una nueva estrella a sus títulos de 1999, 2020 y 2021. El equipo paulista intentará aprovechar su experiencia internacional para conquistar otra vez América y acercarse a los principales ganadores de la competencia. El escenario será el histórico Estadio Centenario, en Montevideo, una sede neutral para una final que reunirá la mística copera del conjunto argentino y la jerarquía internacional del brasileño. Con el título como objetivo, Estudiantes y Palmeiras protagonizarán el último gran partido de la Libertadores 2026.