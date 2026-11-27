Euforia en La Plata: más de 120 micros con hinchas de Estudiantes rumbo a Uruguay para la final de la Copa Libertadores + Agregar ámbito en









Los fanáticos del Pincha comenzaron una caravana histórica para ir a ver la definición a Montevideo y se prevé que unos 35.000 platenses estén presentes en el Estadio Centenario

Los hinchas de Estudiantes, preparados para vivir una nueva final de Copa Libertadores contra palmeiras. Gentileza: 0221

Estudiantes de La Plata jugará este sábado, a partir de las 17, la final de la Copa Libertadores frente al Palmeiras de Brasil, en el Estadio Centenario de Uruguay. Con una caravana histórica que dio inicio en varios puntos del país, unos 121 micros partieron rumbo a Montevideo en busca de la quinta conquista para su vitrina.

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Luego de que las negociaciones de la dirigencia Pincharrata no hayan llegado a buen puerto con las empresas de ferry, llegaron a un acuerdo con una reconocida organización de micros para facilitar el traslado a sus hinchas hacia el lugar de la final, costeando el 70% del valor total del viaje para todos aquellos que sean socios de la institución.

Estudiantes, en busca de la quinta Copa Libertadores ante Palmeiras. Repartidos en dos tandas entre la mañana y la tarde, el costo de los autobuses enviados por el propio club tenían un valor final de $50.000, mientras que el precio de varias filiales rondó los $150.000, impulsado por la enorme demanda y la necesidad de los simpatizantes de viajar como sea para decir presente en una cita continental inolvidable.

En total, se estiman entre 12 y 15 horas de viaje sin paradas, aunque se prevé que el pasaje por la frontera en la Aduana, de Argentina hacia Uruguay, sea lo que haga extender la duración del viaje, con la necesidad de garantizar la seguridad necesaria en el paso de un país a otro.

Los micros que puso a disposición Estudiantes. En relación con esto, se espera que las más de 6.500 personas que viajan con el transporte que brindó el club cuenten con la coordinación de Migraciones para evitar la coincidencia y el atasco en el paso entre Gualeguaychú y Fray Bentos. Además de la Aduana, también intervendrán la Gendarmería Nacional, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el programa Tribuna Segura.

La fiesta de Estudiantes: desde La Plata hacia Montevideo El principal punto de encuentro para los hinchas de Estudiantes será el Estadio Centenario, recinto el cual albergará la final. Aún así, la propia Conmebol anunció un Fan Fest para que los hinchas de ambos equipos puedan disfrutar de una final histórica por más que no tengan entradas para ver el encuentro. Los hinchas del Verdao tendrán que acercarse a la rambla, mientras que los del Pincha se tendrán que trasladar a la zona del Parque Rodó que, según informaron, tendrá capacidad para que unas 10.000 personas puedan asistir a ver el partido en la pantalla gigante junto a los demás fanáticos.