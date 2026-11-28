Más allá de la gloria: el millonario premio que se llevará el ganador de la Copa Libertadores + Agregar ámbito en









Estudiantes enfrenta al equipo más cotizado de Sudamérica. Los brasileños cuentan con nueve de los diez futbolistas mejor valorados del duelo.

Estudiantes de La Plata y Palmeiras disputan la final de la Copa Libertadores en Montevideo. Conmebol

Estudiantes de La Plata dio uno de los grandes golpes de la Copa Libertadores 2026 al eliminar Flamengo, uno de los principales candidatos al título. En la final enfrenta a Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo. La definición tendrá un marcado contraste económico: el conjunto brasileño cuadruplica el valor de mercado de su rival argentino y llega como el plantel más cotizado del fútbol sudamericano.

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De acuerdo con las valoraciones de mercado, Palmeiras cuenta con una plantilla valuada en aproximadamente u$s250 millones, mientras que Estudiantes alcanza los u$s62,6 millones. La diferencia supera los u$s187 millones y refleja dos realidades financieras muy distintas. Sin embargo, el Pincha ya demostró que la distancia económica no necesariamente se traduce en resultados deportivos: dejó en el camino a Flamengo, cuyo plantel también superaba los u$s240 millones.

El encuentro, además, tendrá un atractivo financiero adicional. La Conmebol estableció un premio de u$s25 millones para el campeón, mientras que el subcampeón recibirá u$s7 millones. Es decir, habrá u$s32 millones en juego solamente por el resultado de la final, sin contar los ingresos que cada institución consiguió durante el recorrido por el certamen.

¡PALMEIRAS VS. ESTUDIANTES, la gran Final de la CONMEBOL #Libertadores!



Jugarán en Montevideo por la #GloriaEterna pic.twitter.com/b1PMjY9DuA — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 23, 2026 La brecha entre ambos equipos también se observa en sus principales figuras. Los nueve futbolistas más valiosos de la final pertenecen a Palmeiras, una muestra de la profundidad económica de su plantel. El primero del ranking es Vitor Roque, delantero cuya cotización alcanza los u$s43,7 millones. Lo sigue su compañero José Manuel López, valuado en u$s34,5 millones. Entre los dos atacantes suman un valor de mercado de u$s78,2 millones, una cifra superior a la cotización de todo el plantel de Estudiantes. El tercer lugar corresponde a Mauricio, nacionalizado paraguayo, con una valoración de u$s20,7 millones.

El primer representante del conjunto platense aparece recién en el décimo puesto: Tomás Palacios, con u$s9,2 millones. Detrás se ubica Tiago Palacios, cuya cotización ronda los u$s5,2 millones.

Los premios millonarios de la final En términos económicos, Palmeiras también llega con una ventaja sobre Estudiantes en los ingresos acumulados por premios de la competencia. El conjunto brasileño ya aseguró u$s7,27 millones, mientras que el equipo argentino suma u$s6,93 millones. IA La diferencia se explica principalmente por los resultados de la fase de grupos y las bonificaciones por mérito deportivo. Palmeiras consiguió tres victorias y acumuló u$s1,02 millones adicionales por ese concepto. Estudiantes, que terminó invicto, obtuvo dos triunfos y sumó u$s680.000. Ambos clubes recibieron u$s1 millón por disputar la fase de grupos, u$s1,25 millones por los octavos de final, u$s1,7 millones por los cuartos y u$s2,3 millones por alcanzar las semifinales. De esta manera, antes de la definición, Palmeiras lleva una ventaja de u$s340.000 en premios. Pero el verdadero salto llegará con el resultado del 28 de noviembre: si se consagra campeón, alcanzará un acumulado de u$s32,27 millones, mientras que Estudiantes podría llegar a u$s31,93 millones si levanta la copa. En caso de perder, los ingresos finales serán de u$s14,27 millones para el brasileño y u$s13,93 millones para el argentino. La final tendrá así dos dimensiones. Por un lado, el desafío deportivo de Estudiantes, que buscará terminar con la hegemonía brasileña y volver a colocar a un club argentino en lo más alto de América. Por el otro, la consolidación de Palmeiras como una potencia económica y futbolística del continente, con una estructura de mercado que multiplica por cuatro la de su adversario.