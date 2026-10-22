Estudiantes busca un lugar en la final de la Libertadores 2026: a qué hora juega contra Flamengo y cómo verlo en vivo + Agregar ámbito en









El conjunto platense define la llave de semifinal de la Libertadores en condición de visitante tras la igualdad en el partido de ida.

El Pincha se juega el pase a la final continental en el Estadio Maracaná. Conmebol

Estudiantes de La Plata visita esta noche a Flamengo en el estadio Maracaná con la esperanza intacta de avanzar a la final de la Copa Libertadores 2026. El Pincha es el único representante argentino en el torneo más importante del continente y espera poder imponerse ante el Mengao en condición de visitante.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tras la igualdad sin goles registrada en el Estadio UNO, el equipo dirigido por el Cacique Medina tiene la obligación de buscar un resultado favorable que le permita acceder al partido más esperado por los hinchas. Por su parte, tras superar a Fluminense por penales, Palmeiras espera como el primer finalista de esta edición.

Flamengo - Estudiantes: el partido que define la final de la Libertadores 2026 La revancha entre el conjunto brasileño y el Pincha se disputará hoy, jueves 22 de octubre, a partir de las 21:30 horas. El mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro será el escenario donde el Mengao buscará hacer valer su localía frente a un equipo que ya demostró su jerarquía.

Por el otro lado del cuadro, Palmeiras se convirtió en el primer finalista de la Copa Libertadores 2026 tras una dramática resolución. Aunque el Verdao cayó 1-0 como local ante Fluminense por el gol de Hércules, el resultado global quedó 2-2 gracias a la victoria paulista en la ida. En la definición por penales, el conjunto local se impuso por 5-3.

Cuándo se juega la final de la Libertadores 2026 El encuentro que consagrará al nuevo campeón de América está programado para el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. La histórica sede albergará la gran definición a partido único para determinar al dueño de la Gloria Eterna.

Por el momento, Conmebol no confirmó el horario ni la terna arbitral para este partido. Los hinchas deberán esperar un poco más para conocer toda la información junto con los detalles de la venta de las entradas. Cómo ver Flamengo Estudiantes en vivo El encuentro en Río de Janeiro se podrá seguir en directo en la Argentina y en el resto del mundo a través de la señal de Fox Sports: Flow : Canales 25 (SD) y 106 (HD)

: Canales 25 (SD) y 106 (HD) DirecTV : Canales 605 (SD) y 1605 (HD)

: Canales 605 (SD) y 1605 (HD) Telecentro: Canales 101 (SD) y 1013 (HD) El encuentro también estará disponible a través de la plataforma de streaming Disney+. Además, la transmisión de Fox Sports se podrá sintonizar en vivo ingresando a las aplicaciones DGO, Flow y Telecentro Play desde cualquier dispositivo móvil, computadora o televisor inteligente.