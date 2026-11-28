El Pincha buscará una nueva consagración continental en el estadio Centenario de Montevideo. Se espera la presencia de unos 30.000 hinchas del conjunto platense en Uruguay.

Estudiantes enfrenta a Palmeiras por la final de la Copa Libertadores.

Estudiantes de La Plata buscará este sábado escribir un nuevo capítulo en su historia cuando enfrente a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores . El conjunto argentino intentará conquistar su quinto título continental , mientras que el equipo brasileño irá por su cuarta consagración para igualar al Pincha.

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El encuentro se disputará en el estadio Centenario de Montevideo , un escenario histórico del fútbol sudamericano, y contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela .

Además del prestigio deportivo y el importante premio económico, el ganador conseguirá la clasificación al Mundial de Clubes . En el caso de Estudiantes, una victoria también le garantizará su participación en la próxima edición de la Libertadores. De lo contrario, disputará la Copa Sudamericana 2027 .

La expectativa entre los simpatizantes del conjunto platense es enorme. Se estima que alrededor de 30.000 hinchas cruzaron el Río de la Plata para acompañar al equipo dirigido por Alexander Medina en busca de una nueva conquista internacional.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo; Ezequiel Piovi, Fabricio Pérez; Tiago Palacios, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Joaquín Piquerez; Jhon Arias, Flaco López y Vítor Roque. DT: Abel Ferreira.

El historial entre Estudiantes y Palmeiras en la Copa Libertadores

El conjunto argentino cuenta con antecedentes favorables frente al equipo brasileño en los enfrentamientos correspondientes a la edición de 1968 de la competencia continental:

16 de mayo de 1968: Estudiantes 2-0 Palmeiras.

7 de mayo de 1968: Palmeiras 3-1 Estudiantes.

2 de mayo de 1968: Estudiantes 2-0 Palmeiras.

Cómo llega Palmeiras a la final de la Copa Libertadores

El equipo dirigido por Abel Ferreira consiguió superar a Cerro Porteño, Liga de Quito y Fluminense en las instancias eliminatorias del certamen continental.

Estos fueron sus últimos cinco compromisos en la competencia:

21 de octubre: Palmeiras 0-1 Fluminense (5-3 en los penales).

14 de octubre: Palmeiras 2-1 Fluminense.

16 de septiembre: Palmeiras 2-3 Liga de Quito (4-3 en los penales).

9 de septiembre: Palmeiras 1-0 Liga de Quito.

19 de agosto: Palmeiras 1-0 Cerro Porteño.

Estudiantes vs Palmeiras: hora, TV y dónde ver en vivo la final

La final de la Copa Libertadores 2026 comenzará a las 17 horas de la Argentina y contará con la transmisión televisiva de ESPN. También podrá seguirse en vivo a través de las plataformas digitales DGO y Disney+ Premium.