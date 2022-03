Gallardo palpitó el Superclásico y le bajó la espuma: "No es decisivo para nada"

Y en tren de avisos, el DT sostuvo que River debe "seguir creciendo como equipo. Y todavía no llegó la seguidilla de partidos. Tenemos que estar preparados para afrontar esa situación cuando empiece la Libertadores. Pero por lo pronto hoy hubo funcionamiento. El primer tiempo fue cerrado, no encontramos espacios, pero el primer penal abrió el marcador y el segundo tiempo fue lo que esperábamos. No descansamos con el resultado, tuvimos control de juego sin renunciar al ataque directo. Me pone contento esa búsqueda".

"Es que dimos un salto de calidad en comparación con lo que veníamos mostrando. Tuvimos control de principio a fin. Después, los rivales impiden que juegues y es normal. Estamos siendo contundentes y eso es bueno. A diferencia del partido con Racing (2-2), hoy mantuvimos el control todo el segundo tiempo. Y hubo un crecimiento porque no nos conformamos con el resultado a favor", remarcó Gallardo.

"Los tres penales fueron claros y provocamos que lo sean. La diferencia no fueron los penales y nada más. Pero tenemos varios y buenos ejecutantes", alertó respecto de quienes convirtieron hoy desde los 12 pasos: Enzo Fernández, Julián Álvarez y Juan Fernando Quintero (el cuarto, de jugada, fue de Braian Romero).

Y después se dedicó a hacer un análisis individual sobre algunos de sus dirigidos, aunque todos por distintas razones.

"Enzo Pérez estuvo muy bien, de menor a mayor, y se sintió bien. Mientras que Esequiel Barco fue un segunda punta que acompañó a Julián Álvarez, más cercano al área. Y fue la búsqueda, más acompañamiento en la zona de definición, para lo que adelantamos a Enzo Fernández. En el primer tiempo no tuvimos brillo pero fuimos contundente", describió.

"Y en cuanto a los lesionados, de David Martinez es apresurado decir algo. No voy a apurar a nadie para no cometer alguna imprudencia. Y Matías Suárez tuvo en los últimos días algunos inconvenientes (se resintió de la rodilla operada y no fue ni al banco), pero es normal en el proceso de recuperación. Tiene que equilibrar esa etapa. A veces tiene contratiempos y debemos acompañarlo. Habrá que tener cuidado porque el equilibrio lo encontrará con el tiempo", estimó Gallardo.

Y en el cierre le dedicó un gran elogio al defensor chileno Paulo Diaz, "porque viene con buena presencia hace rato. Es un jugador de jerarquía y cada vez se siente más seguro. Es uno de los referentes defensivos", completó su informe el "Muñeco".