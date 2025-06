Hockey Pro League: Las Leonas volvieron con una goleada inédita y sueñan con el Mundial

En defensa, el equipo mantuvo la solidez que lo caracteriza y no sufrió sobresaltos. Cristina Cosentino, arquera titular, tuvo una jornada tranquila, debido al buen desempeño de la última línea.

La defensa albiceleste controló cada intento ofensivo de las locales, las anularon por completo y el ataque argentino hizo un gran esfuerzo que se mostró reflejado en el humillante tanteador final. Con este triunfo, Las Leonas se ubican en el tercer lugar de la tabla con 17 puntos, superando momentáneamente a China, que aún debe disputar su próximo partido.

Cabe recordar que solo los primeros clasificados obtendrán el pasaje directo al Mundial 2026, teniendo en cuenta que Países Bajos y Bélgica ya están clasificados por ser anfitriones, y Alemania lo está por su posición en la temporada anterior.

