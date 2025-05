Josef Martínez contó el enorme cambio que generó Messi en el Inter Miami tras su llegada

"Cuando llegué era el Combate FC, habíamos perdido como 15 partidos" , empezó Martínez. "Antes del primer entrenamiento no nos conocía ni Instagram. Y de repente había mil periodistas afuera. Pasamos de ser el peor equipo a convertirnos en el Real Madrid de la MLS" , aseguró.

A su vez, puntualizó en su relación con Lionel Messi dentro del plantel y contó cómo es el rosarino. "Tu lo ves sentado ahí y es el tipo más normal que he visto en mi vida. Taylor no le hacía un gol ni a Dios y con Messi fue goleador. Jugadores que no daban un pase, mejoraron. Nos veía hasta Dios", tiró entre risas.