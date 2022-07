La palabra de Julián Álvarez luego de su debut en Manchester City

"No sabía que iba a ser titular, me iba entrenando y bueno. Estoy contento, es una gran oportunidad y de a poco voy conociendo a mis compañeros, lo que me pide el cuerpo técnico. Me voy adaptando al equipo", expresó Álvarez.

En esa línea, agregó: "Poco a poco voy a ir adaptándome a ellos en los entrenamientos para conocerlos bien, integrarme bien... Conocer los movimientos y el juego con mis compañeros para estar a la altura y ayudar".

Quien no escatimó elogios a la hora de hablar del ex atacante de River fue el entrenador Josep Guardiola, que aseguró que Álvarez "estuvo increíble".

"Julián estuvo increíble, defensivamente es bastante similar a Gabriel Jesus. Gabriel es probablemente el mejor, pero está cerca en agresividad y en lo intuitivo que es, hace las carreras y con la pelota es absolutamente brillante", manifestó "Pep".

Y agregó: "Tenemos la sensación de haber contratado a un jugador joven de primer nivel para los próximos años y estamos encantados".