La feroz crítica de una leyenda del tenis a Tsitsipas: "No se puede decir nada, así es esta generación"

"Quiere, pero no hace nada. Me quedé impresionado. No he visto un jugador con un nivel tan bajo de forma en la vida. Con 53 años y la rodilla como la tengo, estoy tres veces en mejor estado físico que él. Esto es realmente malo".



Goran Ivanisevic sobre Stefanos Tsitsipas pic.twitter.com/etZ0m9kxuV