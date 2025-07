Mudanza confirmada: Inter Miami hizo oficial la llegada de Rodrigo De Paul

El campeón del mundo en Qatar 2022 firmó su contrato profesional con el elenco estadounidense, donde compartirá equipo con su amigo y compatriota Lionel Messi, quien lo acompañó en la reestructuración de la Selección que pasó de la desgracia a tocar el cielo con las manos. El vínculo con Inter Miami se extenderá por varias temporadas, y representa uno de los movimientos más resonantes del mercado.

En Instagram, las “Garzas” compartieron una imagen que mostraba un botón con las iniciales del futbolista y la leyenda: “El motor está encendido”, acompañada de un emoticón de tuerca y fuego, en clara alusión al estilo dinámico y combativo del mediocampista argentino.

Embed - Inter Miami CF on Instagram: "The engine is on "