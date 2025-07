Sorpresas con los futuros del dólar y la salida del soltero más codiciado; caución estrella y el manual del FMI sobre tasas

Si bien mantuvo la tónica de mayo no dejó de sorprender el dato oficial del Banco Central (BCRA) sobre cómo la mesa de Reconquista cerró sus posiciones vendidas en futuros de dólar el mes pasado. Al final las bajó en unos u$s37 millones respecto de mayo arrancando julio con un stock de casi u$s1.910 millones, lo que habla del tenor de las intervenciones. En realidad, el mercado estimaba no menos de u$s2.100/u$s2.200 millones, de modo que el BCRA sorprendió. El otro que también sorprendió fue el “soltero más codiciado” del Gobierno libertario -con su inesperada salida de la mesa de asesores del Presidente Milei-, Demian Reidel , que al parecer vuelve a su primer amor, la energía atómica, desde la presidencia de Nucleoeléctrica, después de dejar varios corazones heridos en esta y en la gestión anterior. Pero el comentario, entre operadores, fue que llamaba la atención, como se van “despegando” varios sobrevivientes adoptados del experimento de Cambiemos, aunque algunos, como Reidel siguen ligados a “proyectos” oficiales. Al fin y al cabo, algo de fuegos de artificio en medio del pandemónium del mercado financiero local, tras el desarme de las LEFI.

No hay duda que el tema de moda sigue siendo el dólar, pero en las últimas jornadas, la canción estrella fue la caución y su abrupta suba, por el momento, considerada una distorsión del mercado tras el desarme de las LEFI y la mayor presión en el mercado cambiario. Las estrategias de “carry” evaluadas mostraron, según el intercambio entre mesas, que aún hay espacio para ganar, pero en el cortísimo plazo. Los últimos ruidos políticos y financieros, no hicieron más que adelantar el “deadline” preelectoral, es decir, hasta dónde los inversores quedarían posicionados en el “carry” antes del 26 de octubre. Hoy una combinación atractiva en los niveles de dólar de $1.230 aproximadamente es un arbitraje, por ejemplo, entre un Boncer 26 y el AL30. Un tema a tener en cuenta, advirtieron en un banco, es que si las compras de divisas por parte del Tesoro mejoran las tires de los bonos en dólares, habrá que ver cómo terminan impactando en las tasas reales.

Todos miran con apetito a las LECAP a 3 meses con las actuales tasas reales. De ser así, la evolución del crédito también estaría condicionada por la selección adversa que puedan tener las entidades financieras de prestar a tasas reales muy elevadas únicamente a sujetos de crédito riesgosos. Si esto sucede, las tasas podrían dejar de subir, porque los bancos tomarían la decisión de achicar sus balances para acotar el riesgo crediticio, pero los préstamos dejarían de crecer o incluso caer en términos reales.

¿Qué más se habló en las mesas?: Consenso sobre la remontada del error no forzado de las LEFIs etc. etc. que no hizo más que agregar tensión cambiaria en plena carrera electoral y con la peor estacionalidad de la oferta de dólares; de que el Gobierno salió a darle rentabilidad a los pesos huérfanos elevando las tasas de interés cortas e interviniendo en la curva de futuros para que el dólar no se le escape de los $1.300 (jugando fuerte en el corto para llevarlo por debajo del spot para que bancos y empresas vendan dólares spot y recompren futuros), pero que dejó un inconsistente sendero de tasas con la expectativa de la inflación; que por ahora el traslado a precios sigue siendo bajo, pero la contracara fue el proceso de dolarización que se agudizó.

El recuerdo de Machinea y el manual del FMI sobre tasas

Hubo un contrapunto entre un joven conocido economista y un colega ex alto funcionario en cercanías de La Rural, quizás anticipando el clima de la inauguración oficial, lo cierto es que el joven defendió el accionar oficial recordando que se había heredado un BCRA que emitía una Base Monetaria por trimestre a raíz de las LELIQ, ex LEBAC, y el desarme de esa bomba monetaria sin emitir fue a parar, parte, al Tesoro, escudado en más de un año y medio con superávit fiscal, y para terminar la normalización tenía que desarmar los $10 billones de LEFIs imponiendo ahora una tasa endógena determinada por el mercado. El veterano contestó, ante la expectativa de casuales testigos que compartían el almuerzo, que el Tesoro todavía tiene que hacer el “rollover” de mucha deuda porque en lugar de emitir a largo plazo y a tasas altas, el equipo del Toto optó por hacer la deuda más atractiva acortando la madurez y con tasas más bajas, y recordó como terminó José Machinea a fines de los ’80: con Letras diarias (los Pases a un día representan el endeudamiento del BCRA).

bcra fmi.webp El FMI acaba de lanzar un nuevo capítulo del Manual de Asistencia Técnica sobre la Tasa de Referencia Cambiaria. No es chiste.

Para cortar el clima uno de los colegas testigos recién llegado de Washington, contó que el FMI acaba de lanzar un nuevo capítulo del Manual de Asistencia Técnica sobre la Tasa de Referencia Cambiaria. Parecía un chiste, pero no. Comentó que este nuevo capítulo brinda orientación a los bancos centrales sobre el desarrollo de marcos sólidos para la determinación de la tasa de referencia cambiaria, abordando los desafíos clave que se enfrentan los mercados emergentes, y por sobre todas las cosas, proporciona enfoques metodológicos alternativos para el cálculo de la tasa de referencia cambiaria, adaptados a diferentes objetivos de política y condiciones de mercado. Capaz se lo mandan al Toto para leer. Por lo pronto, sigue comprando dólares como le “insinuaron” desde el Fondo.

La marcha del "carry" a nivel global

Al respecto, en este almuerzo plagado de economistas profesionales y académicos, se habló muy bien del representante argentino en el Fondo, Leonardo Madcur, yerno de un conocidísimo embajador político e hijo de un empresario sanjuanino de la construcción, uno de los principales artífices del buen clima de los técnicos del Fondo para con el caso argentino. También comentó, según escuchó en el DC, que el “carry” a nivel global muestra que las posiciones cortas netas en dólares han disminuido por tercera semana consecutiva, impulsadas por una disminución de las posiciones cortas. Según explicó la curva OIS de EEUU sugiere que los inversores están posicionados para menos de dos recortes de 25 puntos básicos por parte de la Fed para fin de año, así el dólar ha sido la moneda del G10 con mejor rendimiento en lo que va de mes, pero la peor en lo que va de año; mientras que las posiciones largas netas en euros aumentaron por segunda semana consecutiva, impulsadas por una disminución de las posiciones cortas (se encuentran en su nivel más alto desde diciembre de 2023, con más de 128.000 posiciones; y en cuanto al yen, las posiciones largas netas en la divisa nipona han disminuido por tercera semana consecutiva, impulsadas por un aumento en las posiciones cortas en un contexto donde el yen ha sido la divisa del G10 con peor rendimiento en lo que va de mes, y los inversores están posicionados para una decisión de no cambios en la reunión del Banco de Japón del próximo 31 de julio.