La FIFA sancionó a integrantes de Egipto tras la eliminación contra la Selección argentina + Agregar ámbito en









Después de varios meses de análisis por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, dos de las cabezas del fútbol egipcio fueron multados con ausencias en los próximos partidos.

Hossam Hassan y Mostafa Ziko, de Egipto, fueron sancionados por la FIFA tras la derrota contra la Selección argentina en el Mundial 2026.

Después de 105 días del partido entre la Selección argentina y Egipto por el Mundial 2026, en el que ganó la Albiceleste por 3 a 2, la FIFA decidió este martes suspender al técnico africano, Hossam Hassan, durante tres fechas, y a uno de los goleadores del cotejo, Mostafa Ziko, con cinco juegos, debido a los disturbios que ocasionaron al término de los octavos de final.

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Cuando el pasado 7 de julio finalizó el encuentro entre ambas selecciones, en el que los dirigidos por Lionel Scaloni lo remontaron de forma épica en 13 minutos, Hossam Hassan culpó al árbitro, François Letexier, por errores propios que se dieron durante el desarrollo del mediodía en Atlanta, Estados Unidos.

Zico, el autor del segundo gol contra Argentina. Por otro lado, Ziko se ganó más fechas de suspensión que su entrenador debido a que en las entrevistas pospartido señaló que el torneo “estaba arreglado”. Y agregó: “Es una injusticia clara y evidente. El árbitro ha desperdiciado el esfuerzo de un país entero. Desde el principio del partido ha estado en nuestra contra… El torneo está amañado. No estaba en nuestras manos. Estaba en manos del árbitro”, aseguró el delantero del Pyramids FC.

El entrenador, por su parte, argumentó cosas parecidas a las de su dirigido en la conferencia de prensa: “Ha sido una injusticia. Quizá querían mantener al campeón del mundo en la competición. Quizá querían que Messi siguiera en el torneo”, sentenció.

El gesto "antiracismo" de Hossam Hassan. Hassan, además de las declaraciones después del encuentro, también fue analizado por la FIFA por los gestos que le hizo al árbitro durante la definición. Uno del que las cámaras tomaron evidencia fue el de “no al racismo”, cuando acusó que los hinchas argentinos lo estaban insultando y Letexier no paró el juego.

Cuál fue la polémica que desató el enojo en Egipto El primer gol del partido lo hizo Ibrahim a los 15´ del primer tiempo, después de un córner, situación que no generó ninguna polémica. Una vez en el complemento, más precisamente en el minuto 58, el árbitro le anuló un gol a Mostafa Ziko mediante VAR por falta sobre Lisandro Martínez al comienzo de la jugada. El festejo de Egipto. @Anpic4k Luego del minucioso análisis, el banco de Egipto explotó y comenzaron a ver al francés de reojo. Además, tras el 2-0 que terminó anotando Ziko minutos más tarde, la remontada de la Selección argentina a partir del minuto 79 hizo que el escándalo se magnifique aún más por ese gol que les podría haber dado la oportunidad de disputar el tiempo complementario. Cómo afectan las sanciones a Egipto en el futuro Esta tardanza de la FIFA mortificará con un gran peso a la Federación Egipcia de Fútbol (EFA) debido a que las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027 comenzarán durante la fecha de selecciones de noviembre, por lo que perderán a su técnico y a uno de los referentes para estas fechas. En las que además, solo se jugarán dos partidos. Egipto, rezando para que le levanten las sanciones. Con la necesidad de contar con ambas personas, la entidad egipcia lanzó una petición para que puedan impugnar la sanción: “La EFA ha solicitado al Comité Disciplinario de la FIFA obtener las razones detalladas y los fundamentos de las decisiones emitidas, con el fin de estudiarlas y evaluar la posición legal, en preparación para iniciar los procedimientos de apelación de acuerdo con las normativas vigentes”, comunicaron en última instancia.