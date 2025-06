La Fórmula 1 podría tener un Gran Premio en Tailandia y ya destinaron 1.200 millones para lograrlo

Srettha Thavisin, Primer Ministro de Tailandia, y Stefano Domenicali, Consejero Delegado, Formula One Group

Siguiendo la visita de Domenicali, Albon conversó con la primera ministra Paetongtarn Shinawatra antes del Gran Premio de Japón en abril . Durante su estadía, el piloto pudo conocer los diseños del potencial circuito y se mostró optimista: "El proyecto avanza; obviamente, aún no hay nada definitivo, pero es muy positivo ver el compromiso de Tailandia".

"Se lo están tomando muy en serio. Y creo que, como producto, tienen algo muy sólido. Si ves los proyectos... si ves lo serios que están siendo", añadió Albon. "He visto una visión general de lo que están intentando hacer. Y sí, tiene buena pinta, no creo que pueda decir mucho más. Prefiero mantenerme en silencio al respecto. Otra vez, no quiero hablar demasiado, pero estoy siguiendo muchos acontecimientos interesantes".

Cuando seria el Gran Premio de Bangkok

Debido a los ingresos que genera el evento de Fórmula 1 en cada Gran Premio, todos quieren tener una carrera en su país, Argentina incluido. Tailandia no se queda atrás e incluso se informó de que el gobierno cuenta con un memorando de entendimiento con la F1.

Todavía queda por ver cómo y dónde encajaría un Gran Premio de Tailandia en el actual calendario de la F1, que ya cuenta con 24 carreras, una cifra que Domenicali ha sugerido que no se quiere superar, aunque las regulaciones actuales permiten una carrera más.

Sin embargo, si se tiene en cuenta que muchas de las carreras europeas rotarán o no estarán más en los próximos años, es probable que haya un hueco para incluir la carrera de Bangkok, lo que también marcaría el regreso de la F1 al sudeste asiático por primera vez desde el Gran Premio de Malasia, que se celebró por última vez en 2017.