Mercados en alerta: qué escenarios se abren para la economía mundial si Irán patea el tablero

Un veterano experto en análisis macroeconómico y geopolítico coincide en que la “opción nuclear” de Irán, en referencia al Estrecho de Ormuz, puede no tener el impacto que muchos creen. ¿Qué recomienda?

Wall Street: ¿qué escenario causaría una verdadera perturbación?

Wall Street comulga con el riesgo crítico de un probable cierre del Estrecho de Ormuz por lo que los inversores deberían vigilar de cerca. Pero según Papic, incluso si Estados Unidos decide unirse a la guerra contra Irán, cualquier liquidación posterior de acciones probablemente resultaría fugaz. Hoy, el único escenario que causaría una verdadera perturbación en los mercados globales sería que Irán intentara cerrar el Estrecho de Ormuz, aunque también la decisión de atacar la infraestructura energética de la región podría tener un impacto. Adinolfi comenta que, hay informes que dan cuenta que los líderes iraníes han declarado que el cierre del estrecho, al que Papic llamó la "opción nuclear" para el régimen iraní, está bajo consideración.

Sin embargo, reconoce el analista que si bien Irán ha amenazado con cerrar el tráfico a través del estrecho en repetidas ocasiones a lo largo de los años, nunca lo ha hecho, y con razón. Incluso si Irán lo intentara esta vez, probablemente no podría mantener el estrecho cerrado por mucho tiempo. En tal escenario, Papic afirmó que podría prever un aumento repentino de los precios del petróleo del 50% o más. Sin embargo, la medida probablemente sería efímera, ya que una medida tan extrema por parte de Irán probablemente provocaría una rápida respuesta militar de Washington, quizás con la ayuda de otros actores regionales como Arabia Saudita, que estarían igualmente indignados por la táctica iraní, explicó Papic. “O bien Irán se rinde, o bien intenta cerrar el Estrecho de Ormuz, lo cierra durante dos o tres semanas, los mercados entran en pánico y, al final de ese pánico, el flujo de petróleo continúa”, amplió.

El rol de Estados Unidos

Vale señalar que días atrás, Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido emitió un aviso que advertía una creciente interferencia electrónica en el Estrecho de Ormuz, aunque hasta el momento no se ha informado de nada más significativo. Si bien la participación de EEUU en la guerra no está garantizada en este momento, parece cada vez más posible a pesar de las dudas de algunos sectores de la base política de Trump, le dijo Papic a MarketWacht.

En el caso de que EEUU decida intervenir, probablemente no necesite desplegar tropas, ya que los bombarderos estadounidenses serían suficientes para devastar la infraestructura económica y militar de Irán desde el aire, afirmó Papic quien destacó el traslado de los portaaviones estadounidenses a la región como una señal de demostración de fuerza y del compromiso de Washington con Tel Aviv, aunque técnicamente no son necesarios. “Estados Unidos ya tiene activos más que suficientes en Medio Oriente, sin mencionar que tiene la capacidad de atacar a Irán desde Missouri”, sostuvo. Y, en el caso de que el destructivo enfrentamiento entre Irán e Israel se intensificara sustancialmente, incluso entonces, Papic no ve muchas posibilidades de que se produzca una perturbación más amplia de los mercados y la economía mundiales.