La NBA ya vale casi u$s200.000 millones: cuáles son los equipos más caros y qué impulsa el negocio

Las 30 franquicias alcanzaron una valoración promedio de u$s6.640 millones, un 183% más que en 2020. Los derechos televisivos, los patrocinios y la llegada de nuevos equipos explican el crecimiento.

La NBA consolida su posición como uno de los negocios más valiosos del deporte mundial . Las 30 franquicias de la liga estadounidense de básquetbol alcanzaron una valoración conjunta de u$s199.000 millones en 2026, lo que representa un crecimiento del 21% respecto del año anterior y eleva el valor promedio de cada equipo a u$s6.640 millones.

El liderazgo corresponde a Golden State Warriors, cuya valoración llegó a u$s14.500 millones, tras aumentar un 28% en los últimos doce meses. En el segundo puesto aparecen los New York Knicks, con u$s12.800 millones y una mejora del 30%, que desplazaron a Los Angeles Lakers al tercer lugar, con u$s12.500 millones.

La evolución de estas cifras refleja un cambio estructural en la economía del deporte estadounidense: las franquicias dejaron de ser únicamente equipos de competición para convertirse en activos de entretenimiento, con ingresos provenientes de derechos de televisión, patrocinios, venta de entradas, hospitalidad y explotación comercial de sus instalaciones.

La dimensión del negocio también se observa en su evolución histórica. En 2020, una franquicia promedio de la NBA estaba valorada en u$s2.350 millones. Seis años después, esa cifra aumentó un 183%, impulsada por la expansión de los ingresos comerciales y las expectativas de crecimiento de la competición.

Los Warriors ocupan una posición privilegiada incluso dentro de una liga que registra aumentos generalizados en sus valoraciones. La franquicia de San Francisco generó ingresos por u$s895 millones durante la última temporada, sin contabilizar los ingresos provenientes del reparto de la liga. La cifra superó en un 26% la registrada por los Knicks.

Su fortaleza comercial también se apoya en los acuerdos de patrocinio. La organización generó alrededor de u$s190 millones por esta vía y proyecta superar los u$s200 millones con la incorporación de Iren como patrocinador de la camiseta. El acuerdo está valuado en más de u$s50 millones anuales y se ubica entre los contratos de patrocinio de indumentaria más lucrativos de la historia del deporte profesional norteamericano.

El segundo puesto de los Knicks también muestra el peso de los mercados y las marcas. La franquicia neoyorquina alcanzó los u$s12.800 millones, luego de una suba interanual del 30%, mientras que los Lakers quedaron en u$s12.500 millones, con un incremento del 25%.

La diferencia entre ambas organizaciones es de u$s300 millones. Detrás de ellas se ubican Los Angeles Clippers, con u$s8.210 millones, y Chicago Bulls, con u$s8.130 millones. Miami Heat, con u$s8.050 millones, y Boston Celtics, con u$s8.000 millones, completan el grupo de equipos que superan los u$s8.000 millones.

A escala internacional, Golden State también ocupa un lugar destacado entre las franquicias deportivas. Su valoración solo queda por debajo de los u$s15.500 millones atribuidos a Dallas Cowboys, de la NFL, el fútbol americano profesional.

NBA

El contrato de televisión, motor de las valoraciones

El crecimiento de las franquicias está vinculado con la capacidad de la NBA para monetizar sus contenidos. La competición generó ingresos estimados por u$s13.700 millones durante la última temporada, un 12% más que en el ejercicio anterior.

Uno de los principales impulsores es el nuevo acuerdo de derechos audiovisuales nacionales, valuado en u$s76.000 millones durante 11 años. El contrato amplía la capacidad de generación de ingresos de la liga y aporta previsibilidad financiera a sus participantes.

En ese marco, cada franquicia recibió aproximadamente u$s180 millones por el reparto de ingresos de la competición. Este flujo de fondos constituye una fuente relevante de recursos, especialmente para las organizaciones con menor capacidad de generación comercial propia.

Sin embargo, el crecimiento no se distribuye de manera uniforme. Según Sportico, las franquicias ubicadas en la mitad superior del ranking registraron un aumento promedio del 26% en sus valoraciones. En cambio, los cuatro equipos situados en la parte inferior de la clasificación mostraron un crecimiento promedio de apenas el 5%.

El mercado también refleja expectativas de ingresos futuros cada vez más elevadas. La valoración promedio de una franquicia equivale a 14,6 veces sus ingresos, uno de los múltiplos más altos entre las principales ligas deportivas de Estados Unidos. Ese indicador muestra cuánto está dispuesto a pagar el mercado por cada dólar de facturación anual, considerando tanto el negocio actual como su potencial de expansión.

No obstante, las perspectivas también presentan riesgos. El final de algunos acuerdos de televisión local vinculados a FanDuel Sports Networks y los problemas financieros de Main Street Sports Group generan incertidumbre sobre los ingresos audiovisuales regionales. Frente a ese escenario, la NBA trabaja en el desarrollo de una plataforma propia para distribuir contenidos locales, con el objetivo de reforzar el control comercial sobre sus transmisiones.

Las Vegas y Seattle, el próximo gran negocio

La siguiente etapa de expansión de la NBA podría generar otra transformación en el valor de sus franquicias. La liga analiza incorporar equipos en Las Vegas y Seattle y prevé tomar una decisión antes de que finalice 2026.

La entrada de dos nuevas organizaciones permitiría ampliar el mercado de la competición y generar ingresos extraordinarios para los propietarios actuales a través de los derechos de expansión. Las estimaciones mencionadas para Las Vegas sitúan el costo de entrada en torno a los u$s10.000 millones.

Si ambas franquicias se incorporan bajo condiciones económicas similares, los actuales propietarios podrían recibir más de US$ 500 millones cada uno, de acuerdo con las proyecciones citadas. La cifra final dependerá de los términos de la operación y de la estructura que establezca la liga.

El calendario también contempla el desarrollo de una plataforma de medios locales para la temporada 2027-2028, una iniciativa que podría modificar la distribución y comercialización de los partidos.

Con una valoración conjunta de u$s199.000 millones, la NBA llega a esta instancia con un negocio sostenido por los derechos audiovisuales, los acuerdos comerciales y el valor de sus marcas. La próxima expansión podría elevar todavía más ese patrimonio y convertir a las franquicias en activos aún más codiciados por inversores institucionales y grandes fortunas.