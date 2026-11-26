La liga norteamericana reunió a gigantes financieros como Blackstone, Apollo, J.P. Morgan y BlackRock para financiar la construcción y modernización de pabellones y complejos deportivos. El proyecto forma parte de la nueva competición que la NBA y la FIBA planean lanzar en 2027 y apunta a transformar los estadios en centros de negocios y entretenimiento durante todo el año.

La NBA, a través de su comisionado Adam Silver, presentó un plan que prevé la financiación de casi u$s11 mil millones para el desarrollo y la renovación de estadios en Europa.

La NBA dio un paso decisivo en su estrategia de expansión internacional y puso sobre la mesa una cifra que dimensiona la ambición de su desembarco en Europa: al menos u$s11.000 millones para financiar el desarrollo, la construcción y la renovación de estadios en el continente. La iniciativa, respaldada por algunos de los principales fondos de inversión del mundo, busca crear una infraestructura deportiva y comercial que acompañe el lanzamiento de la nueva liga europea que el organismo estadounidense impulsa junto con la FIBA para 2027.

El plan contempla la participación de firmas globales con experiencia en inversiones deportivas, infraestructura y activos inmobiliarios. Entre ellas aparecen Apollo Sports Capital, Ares Management, Arctos —vinculada a KKR—, Blackstone, HPS Investment Partners —parte de BlackRock—, J.P. Morgan, Sixth Street y Stonepeak, entre otras entidades.

La propuesta apunta a proporcionar capital sostenible a los clubes participantes, grupos propietarios y promotores locales para desarrollar instalaciones de última generación. Pero el negocio no se limitará a la construcción de pabellones: la NBA pretende replicar en Europa un modelo que ya funciona en EEUU, donde los estadios se convierten en plataformas de generación de ingresos más allá de los partidos.

En ese esquema, los complejos podrán incorporar viviendas, oficinas, restaurantes, locales comerciales, espacios de entretenimiento y áreas públicas. La intención es que funcionen como destinos de actividad económica durante los 365 días del año, diversificando las fuentes de ingresos y multiplicando el valor de los activos vinculados a cada franquicia.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, destacó el potencial de este modelo y sostuvo que los estadios modernos pueden transformar tanto a los equipos como a las comunidades que los rodean. La estrategia busca mejorar la experiencia de los aficionados, atraer más eventos en vivo y preservar las tradiciones que caracterizan al básquet europeo.

Una disputa por el negocio del básquet europeo

La iniciativa también representa una señal de que la NBA está dispuesta a avanzar con su proyecto europeo incluso si no consigue un acuerdo con la Euroliga. Las negociaciones entre ambas organizaciones permanecen estancadas después de que la competición continental rechazara una primera propuesta formal para desarrollar una liga conjunta.

La Euroliga, por su parte, también busca capital para modernizar su estructura. Su plan estratégico contempla captar aproximadamente u$s2.700 millones, destinados a iniciativas de crecimiento comercial y a un vehículo específico para financiar la construcción y renovación de pabellones. La propuesta incluye unos u$s1.620 millones para proyectos estratégicos y otros u$s1.080 millones para infraestructura y desarrollo del negocio asociado a los partidos.

La NBA busca desembarcar en Europa: al menos u$s11.000 millones para financiar el desarrollo, la construcción y la renovación de estadios en el continente. X.com

La diferencia de escala entre ambos proyectos refleja la dimensión financiera con la que la NBA pretende ingresar al mercado. La organización estadounidense considera que el potencial comercial del básquet europeo todavía está lejos de alcanzar su máximo, tanto por la cantidad de aficionados como por las posibilidades de explotación de sus instalaciones.

Un estudio elaborado por The Sports Consultancy estima que la futura competición impulsada por la NBA y la FIBA podría generar más de u$s26.000 millones en valor añadido bruto para el Producto Interno Bruto europeo, sostener cerca de 15.000 empleos equivalentes a tiempo completo por año y atraer aproximadamente 70 millones de espectadores durante sus primeros diez años.

Los mercados en la mira y el calendario del desembarco

Entre los mercados que aparecen como posibles destinos del proyecto figuran Gran Bretaña, con Londres y Manchester; Francia, con París y Lyon; España, con Madrid y Barcelona; Italia, con Roma y Milán; Alemania, con Múnich y Berlín; Grecia, con Atenas, y Turquía, con Estambul. Sin embargo, la NBA todavía no confirmó oficialmente las ciudades que integrarán la nueva competición.

La referencia para el desarrollo de estos complejos es el modelo estadounidense, con instalaciones como el Intuit Dome de Los Ángeles, que combina tecnología, entretenimiento y servicios comerciales en una misma infraestructura.

La NBA y la FIBA habían anunciado en marzo de 2025 sus planes para crear una competición europea y mantienen octubre de 2027 como horizonte para su lanzamiento. Mientras avanzan las conversaciones con inversores y desarrolladores, la liga también proyecta disputar partidos de temporada regular en París y Manchester durante 2027.

Con esta iniciativa, la NBA busca mucho más que sumar equipos a su estructura internacional. El objetivo es construir un nuevo negocio alrededor del básquet europeo, con inversiones inmobiliarias, explotación comercial de estadios, entretenimiento y derechos deportivos. Los u$s11.000 millones representan la primera gran señal financiera de la magnitud del proyecto.