Por primera vez, una decena de directores técnicos alcanza remuneraciones de ocho cifras. Steve Kerr, Erik Spoelstra y Tyronn Lue encabezan el ranking.

El entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr, ocupa el primer puesto con u$s17,5 millones.

La NBA profundiza su apuesta económica por los entrenadores y consolida una nueva escala salarial para sus principales figuras. En la temporada 2026-27, diez directores técnicos perciben al menos u$s10 millones anuales, una cifra que representa un nuevo récord para este segmento y evidencia la creciente inversión de las franquicias en sus estructuras deportivas.

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Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors, encabeza el ranking con un salario anual promedio de u$s17,5 millones. Detrás aparecen Erik Spoelstra, del Miami Heat, y Tyronn Lue, de Los Angeles Clippers, quienes comparten el segundo lugar con remuneraciones de u$s15 millones por temporada.

El podio confirma el peso que adquirieron los entrenadores de mayor trayectoria y reconocimiento dentro de la estructura de negocios de la liga. En el caso de Kerr, su posición responde tanto a sus resultados deportivos como a su continuidad en Golden State, franquicia a la que condujo a cuatro campeonatos de la NBA desde 2014.

El técnico renovó su vínculo con los Warriors en mayo de 2026 mediante un contrato por dos temporadas, que le permitió sostenerse como el entrenador mejor remunerado de la competencia.

El ranking muestra que la inversión de las franquicias en sus entrenadores principales continúa creciendo. Los diez técnicos mejor pagados acumulan aproximadamente u$s120,5 millones anuales en salarios promedio declarados.

El siguiente escalón está integrado por Rick Carlisle, de Indiana Pacers; Ime Udoka, de Houston Rockets; y Joe Mazzulla, de Boston Celtics. Los tres perciben u$s11 millones por temporada y ocupan el cuarto puesto compartido.

En tanto, cuatro entrenadores completan la clasificación con contratos de u$s10 millones anuales: Mike Brown, de New York Knicks; Quin Snyder, de Atlanta Hawks; Taylor Jenkins, de Milwaukee Bucks; y Dusty May, de Dallas Mavericks.

La expansión del grupo de entrenadores con remuneraciones de ocho cifras constituye uno de los datos más relevantes del informe. Durante la temporada anterior, ocho técnicos habían alcanzado ese umbral. En 2026-27, la cantidad ascendió a diez.

El top 10 de los entrenadores mejores pagos de la NBA. Imagen generada por IA

Nuevas incorporaciones y contratos millonarios

La clasificación también refleja los movimientos recientes en los bancos de suplentes de la NBA. Taylor Jenkins y Dusty May son dos de las incorporaciones al grupo de los entrenadores mejor remunerados. Jenkins llegó a Milwaukee en abril de 2026, después de permanecer seis temporadas al frente de Memphis Grizzlies.

May, por su parte, asumió como entrenador principal de Dallas Mavericks en junio, luego de conducir a la Universidad de Michigan al campeonato de la NCAA de 2026.

Quin Snyder también ingresó al grupo de los técnicos con salarios de ocho cifras a partir de su último acuerdo contractual con Atlanta Hawks.

Estos movimientos permiten observar cómo las franquicias no solamente compiten por incorporar jugadores de primer nivel, sino también por asegurarse entrenadores capaces de construir proyectos deportivos competitivos, desarrollar talento y sostener resultados a largo plazo.

Uno de los aspectos más llamativos del ranking es la ausencia de Mark Daigneault, entrenador de Oklahoma City Thunder y campeón de la NBA en 2025. Tampoco aparece Chris Finch, técnico de Minnesota Timberwolves, pese a su trayectoria y permanencia al frente de la franquicia.

El dato pone de manifiesto que el salario de un entrenador no depende exclusivamente de los títulos obtenidos o de los resultados deportivos recientes. La negociación contractual, la antigüedad, la estructura financiera de cada organización y el momento de renovación de los acuerdos también inciden en las remuneraciones.

En definitiva, los números muestran que la NBA amplía el valor económico de sus entrenadores principales. Con diez técnicos por encima de los u$s10 millones anuales y una masa salarial conjunta de u$s120,5 millones, la dirección deportiva se consolida como uno de los rubros estratégicos de inversión para las franquicias de la liga.

En una competencia donde los contratos de los jugadores concentran buena parte de la atención pública, el ranking deja otra señal del negocio: el talento que se sienta en el banco también cotiza cada vez más alto.