¿Se va a Barcelona? Lewandowski confirmó que quiere dejar el Bayern Munich

"Puedo confirmar que he informado a Hasan Salihamidzic (director deportivo del Bayern), he tomado mi decisión y no renovaré mi contrato con el Bayern Munich", declaró en Sky.

En el club bávaro desde 2014, Lewandowski tiene 33 años y su contrato actual expira a finales de junio de 2023, lo que significa que el Bayern debería dejarle salir gratuitamente si se queda todavía una temporada.

"He dicho a Hasan que si llega una oferta habrá que estudiarla, también en el interés del equipo", añadió. "Las dos partes tienen que pensar en el futuro. No puedo decir más. Queremos encontrar la mejor solución para el club y para mí".

En el Bayern Munich desde 2014, Lewandowski ha marcado 344 goles para el club bávaro entre todas las competencias. Ganó la Champions League en 2020 y ocho títulos de campeonato de Alemania con la camiseta del equipo muniqués, habiendo logrado dos más durante sus años en el Borussia Dortmund.

El polaco no dio ningún indicio sobre su eventual destino. Según algunos medios, el Barcelona es el equipo más interesado para acogerlo, pero las dificultades económicas del club catalán amenazan con complicar la operación.

Lewandowski, otra vez máximo artillero

El polaco finalizó la Bundesliga 2021/2022 como máximo goleador del campeonato alemán con 35 conquistas.

Lewandowski marcó un gol (Wolfsburgo 2-Bayern 2) y logró 11 tantos más que su inmediato perseguidor, el checo del Bayer Leverkusen Patrik Schick (24 goles).

Tercero en la tabla de goleadores, el noruego del Borussia Dortmund Erling Haaland, con 22 goles.