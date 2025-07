Lionel Messi no disputará el Juego de las Estrellas: qué sanción recibirá de la MLS

Lionel Messi priorizó su salud física: no participará del All-Star Game 2025.

Lionel Messi decidió no participar del Juego de las Estrellas de la MLS que se disputará este miércoles en Austin. Tras disputar cinco partidos en 14 días y con un exigente calendario en Inter Miami , el astro optó por priorizar el descanso. La liga, sin embargo, contempla sanciones para los jugadores que se ausenten sin causa médica y decidió imponerle una fecha de suspensión.

Javier Mascherano había anticipado el riesgo: “A mí me gustaría que descansara, pero no es una decisión que deba tomar yo”. El propio entrenador de Inter Miami reconoció: “La intensidad de los partidos que hemos jugado, especialmente en el último mes y medio, ha sido muy, muy alta. Claramente me preocupa porque el equipo ha estado sufriendo muchas lesiones musculares”.