Luego de siete años dos equipos argentinos jugarán las finales de los dos torneos continentales

La última vez fue en 2019, cuando River cayó ante Flamengo en el Estadio Monumental de Lima. En tanto, nueve días antes, Colón de Santa Fe también perdía la final de la Sudamericana contra Independiente del Valle de Ecuador.

Después de siete años dos equipos argentinos volverán a disputar las finales de los torneos continentales. Estudiantes la Copa Libertadores y Boca la Sudamericana.

Debieron pasar siete años para que dos equipos argentinos vuelvan a estar presentes en las dos finales de los máximos torneos continentales organizados por la Conmebol: Estudiantes y Boca.

En 2019 fueron River y Colón los que llegaron a las finales de las Copas Libertadores y Sudamericana, respectivamente, en las cuales ambos cayeron derrotados. Este año será el turno nuevamente de otros dos clubes argentinos intentando levantar los trofeos. Estudiantes en el máximo torneo continental y Boca, en la segunda copa organizada por la Conmebol.

El “Pincha” irá por la Copa Libertadores, aquella que levantó River por última vez para la Argentina, cuando venció en tiempo suplementario a Boca 3-1 en la final disputada en el Estadio Santiago Bernabeu, de Madrid, un 9 de diciembre de 2018, con goles de Lucas Pratto, Juan Fernando Quintero y Gonzalo "Pity" Martínez. Boca se había puesto en ventaja con un gol de Darío Benedetto minutos antes de finalizar el primer tiempo.

Por su parte, Boca tiene ahora la misión de mantener en suelo argentino la Copa Sudamericana, que los dos últimos años conquistaron Racing, al vencer a Cruzeiro 3-1 en 2024, y Lanús al derrotar a Atlético Mineiro 5-4 en la definición por penales, tras empatar en cero enlos 90 minutos, en la edición 2025.

En 2019 fue la última vez en que dos equipos argentinos disputaron el mismo mes las dos finales de torneos continentales. Sin embargo, la alegría de tener os representantes nacionales disputando las definiciones de los torneos de Conmebol, se vio opacada por los resultados.

Un 23 de noviembre, En un desenlance inesperado, Flamengo le dio vuelta el partido a River en la final de la Copa Libertadores, y con dos goles de Gabigol, terminó ganando una final histórica en Lima, a pesar que el Millonario se había puesto rápidamente en ventaja a los 14 minutos del primer tiempo con un gol de Santos Borré.

River de contra contó con sus chances para aumentar. Y pudo hacerlo en varias ocasiones. Le faltó la puntada final. Sin embargo, el cierre deparaba sorpresas.

Flamengo, que llevaba 25 partidos sin perder, apareció en toda su dimensión. Todo lo que no hizo en los 88 minutos anteriores se le dio en el final. Primero Gabigol la tocó abajo del arco, solo, tras una gran jugada colectiva, y cuando parecía que el partido se iba al alargue, otra vez Gabigol, tras un error de los centrales de River, que habían hecho un muy buen partido, fusiló a Armani. Y puso el 2 a 1 impensado.

Dos nuevas oportunidades

Ahora, el mes próximo los que tendrán la oportunidad de estar en las dos finaldes continenteales serán Estudiantes y Boca. El equipo platense definirá la final de la Libertadores el 28 cuando se enfrente a Palmeria en el mítico Estadio Centenario de Montevideo.

El Pincha es tetracampeón de la Libertadores y sueña con ganar su quinta corona. Esatudiantes tocó el cielo con las manos por última vez en 2009, cuando venció en la final al Cruzeiro con Juan Sebastián Verón como figura, capitán y estandarte futbolístico. Entre finales de los 60 y principios de los 70, disputó sus otras cuatro finales: ganó las de 1968 (a Palmeiras), 1969 (Nacional de Uruguay) y 1970 (Peñarol), mientras que cayó en la de 1971 (con Nacional). Vale recordar que en aquella época, el campeón vigente se clasificaba directamente a las semifinales del torneo siguiente.: Estudiantes

En tanto Palmeiras ganó la Copa Libertadores en tres ocasiones: 1999, 2020 y 2021. Junto a San Pablo, Santos, Gremio y Flamengo, todos ellos con tres consagraciones, son los equipos brasileños con más títulos en el certamen sudamericano.

Estudiantes y Palmeiras volverán a encontrarse en una final de la Libertadores, 58 años después de que ambos clubes se disputaran por última vez el título y en el mismo escenario, el Estadio Centenario.

Ambos equipos se enfrentaron por primera vez en la final de 1968, Estudiantes ganó el encuentro de ida en La Plata por 2-1, y Palmeiras respondió en el Pacaembu con un triunfo por 3-1.

El reglamento por entonces expresaba que si no había un ganador en los primeros dos duelos, era necesario disputar un desempate en campo neutral.

Como no se tenía en cuenta el marcador global, se fijó un partido de desempate en Montevideo, ciudad que ambos clubes prefirieron a Santiago. Así, entonces, se citaron en el Estadio Centenario el 16 de mayo de 1968.

Asistieron unas 60.000 personas, entre ellas alrededor de 10.000 aficionados de Palmeiras, y Estudiantes ganó 2-0 con goles de Felipe Ribaudo y Juan Ramón La Bruja Verón, para conquistar su primer título.

En tanto Boca tendrá la respnsabilidad de mantener en alto la hegemonía argentina en la Copa Sudamericana que consigujioeron en las dos últimas ediciones Racing y Lanús.

El Xeneize jugará ante Atlético Mineiro la final el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla.

Mientras Boca se consagró bicampeón de forma consecutiva en las ediciones de 2004 y 2005, Mineiro no registra títulos de Copa Sudamericana en su historia.

El historial general marca la supremacía del Xeneize en los ocho encuentros oficiales que han disputado: el conjunto de la ribera ganó en tres ocasiones, empataron cuatro y el elenco brasileño registra sólo una victoria.

El primer enrentamiento fue en las semifinales -segunda fase por entonces- de la Copa Libertadores 1978, que tuvo a Boca como defensor del título.

Los dirigidos por Juan Carlos "Toto" Lorenzo ganaron 2-1 en Belo Horizonte con dos goles de Miguel Bordón de tiro libre y 3-1 en La Bombonera, con tantos de Toninho Cerezo en contra, Ernesto Mastrángelo y Carlos Salinas. En la final goleó a Deportivo Cali y se coronó bicampeón.

En 1993 volvieron a cruzarse en la final de la Copa de Oro: igualaron sin goles en el Mineirao y Boca se quedó con el título al ganar 1-0 en Buenos Aires gracias a un cabezazo de Carlos Mac Allister.

En noviembre de 2000 llegó el primer y único triunfo de Atlético Mineiro. Con goles de Marques y Diego Capria, venció 2-0 al equipo de Carlos Bianchi en la ida de los cuartos de final de la Copa Mercosur.

La vuelta en La Bombonera fue empate 2-2 con festejos de Antonio Barijho para Boca, que quedó eliminado a manos del conjunto brasileño.

Los últimos antecedentes se dieron en los octavos de final de la Copa Libertadores 2021: empataron 0-0 en los dos encuentros y Atlético Mineiro eliminó al equipo de Miguel Ángel Russo al imponerse 3-1 en la definición por penales.

Sebastián Villa y Javier García, actualmente en el plantel de Boca, formaron parte de la serie y el colombiano falló su remate desde los doce pasos.

Todo terminó en un escándalo tras dos goles anulados al Xeneize y una batalla campal en la zona de vestuarios, por la que parte de la delegación argentina pasó la noche en una comisaría.