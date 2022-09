Gallardo, tras otra derrota: "No es para dramatizar, estamos lejos de cortar cabezas"

Y añadió: "No jugamos mal, cometimos dos errores que nos costaron caro, sobre todo el segundo gol. Después teníamos el envión y energía a favor para tener claridad, para buscar el resultado y eso nos jugó una mala pasada. Es un partido difícil de explicar, pero no es para dramatizar. Por lo menos yo, quizá afuera quieran hacerlo".

Embed

"No nos encontramos y es mi responsabilidad porque no pudimos ser equilibrados en el deseo de conformar un buen equipo y ser confiables. Es un juego, se trata de eso, de mantener convicciones, trabajar, acompañar el proceso negativo, no esconderse, protegernos para salir y fortalecernos de los malos resultados, sin dramatizar de más", continuó.

En esa línea, analizó el encuentro: "Arrancamos bien, no pudimos dar el último pase y Banfield marcó un gol difícil, lindo. No perdimos la calma, el equipo insistió, lo empatamos y no duró nada por una jugada aislada que es un error propio que lo pagás caro".

En cuanto al apoyo en el Estadio Más Monumental, donde la hinchada lo despidió con una ovación pese a la caída, expresó: "Quiero ser puntualmente agradecido con el hincha más allá de la bronca y la desilusión. Acompaña, sostiene y sentimos que va a ser más fácil salir con el aguante en estos momentos de irregularidad".

Sobre la posibilidad de pelear la Liga Profesional, respondió: "Tenemos que seguir sumando porque en este campeonato irregular puede pasar cualquier cosa, sumar por la tabla anual y enfocarnos en los partidos que vienen. Primero pensar en San Lorenzo y buscar ese partido que nos saque de la racha negativa".

"Estamos a un mes y medio con muchos partidos y hay que seguir preparándose y después veremos. Lejos de cortar cabezas porque el club mira hacia el futuro, ese es el enfoque, mirar siempre hacia adelante", sostuvo el "Muñeco".