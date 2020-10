Pella se despidió de Roland Garros: "Me faltó todo, actitud, físico y tenis"

"No esperaba que fuera un partido tan cómodo, he jugado muy bien desde el principio hasta el final. El nivel ha sido muy alto. Guido no está al 100% todavía, después de lo que le pasó en Estados Unidos no ha vuelto a tomar ritmo", analizó Carreño Busta en videoconferencia.

En una exhibición, el asturiano solo concedió una bola de break, que Pella no aprovechó, y acertó con 6 de las 11 que tuvo.

Pleno de confianza, "en esta pista solo soy inferior a Nadal", declaró tras superar la primera ronda en Roland Garros, Carreño Busta logró además seis saques directos y ganó el 86% de sus puntos con el primer servicio.

"Me faltó todo; actitud, físico y tenis. Es el momento de parar la pelota y ver lo que mi cabeza piensa para hacer en el futuro próximo", señaló Pella.

La segunda mejor raqueta argentina tras Diego Schwartzman reconoció estar en un bache, después de ser excluido del Masters 1000 de Cincinnati a finales de agosto por el positivo al coronavirus de su preparador físico.

"Mi físico y mi tenis no cambiaron, hoy jugué con un rival de categoría excelente. Fue Top 10, lo respeto muchísimo, cuando jugamos es durísimo. Vengo de semanas duras, es un problema de actitud y de tener ganas de sufrir en cinco sets", confesó Pella.

"Estoy anotado en todos los torneos de aquí a fin de año pero me voy a tomar unos días para ver qué voy a hacer. Tomaré un tiempo para ver si vuelvo a tener ganas", añadió Pella, muy afectado.

Ahora Carreño Busta jugará por una plaza en octavos de Roland Garros contra su compatriota Roberto Bautista Agut (11º), que eliminó al húngaro Attila Balazs (86º).

"La semana pasada no jugué en Hamburgo para descansar, llevaba cinco semanas seguidas (Cincinnati-US Open-Roma), me ha venido bien, estoy fresco. No he entrenado todo lo que me gustaría, solo tres días antes de venir, pero tengo muy buenas sensaciones", dijo Carreño Busta.

Zeballos avanza en el dobles

El marplatense Horacio Zeballos, en compañía con el español Marcel Granollers, se instalaron en la tercera ronda del torneo de dobles de Roland Garros al vencer a la dupla compuesta por el británico Daniel Evans y el polaco Hubert Hurkacz por 6-2 y 6-2.

Zeballos, número cuatro del ranking mundial de la especialidad, junto con Granollers, sólo 51 minutos para lograr la victoria, en el partido por segunda ronda.

El marplatense y el catalán se habían presentado el miércoles con una trabajosa victoria ante la poderosa pareja estadounidense integrada por Steve Johnson y Sam Querrey, a los que los superaron por 3-6, 6-3 y 7-6 (4).

En la próxima instancia del certamen que se juega sobre canchas de polvo de ladrilo, Zeballos-Granollers confrontarán contra los vencedores del encuentro entre los británicos Jamie Murray Neal Skupski y los franceses Manuel Guinard y Arthur Rinderknech.

Zeballos y Granollers, campeones este año en Buenos Aires, Río de Janeiro y la semana pasada en el Masters 1000 de Roma, son los segundos favoritos al título en Roland Garros, detrás de los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal.

Por su parte, la dupla compuesta por los argentinos Diego Schwwartzman y Federico Coria fueron eliminados hoy en la segunda ronda, al caer ante el binomio compuesto por los alemanes Kevin Krawietz y Andreas Mies por 6-2 y 6-0, tras apenas 52 minutos.

A su vez, el tandilense Máximo González, en compañía del italiano Simone Bolelli, perdieron ante el dúo integrado por el veterano austríaco Jürgen Melzer y el francés Edouard Roger-Vasselin por 6-4, 5-7 y 6-4, luego de 2 horas y 18 minutos de juego.

En tanto, este viernes se presentarán otro doble compuesto por tenistas argentinos, el que componen el bahiense Guido Pella y el correntino Leonardo Mayer, campeones de la Copa Davis 2016, quienes el miércoles debutaron con una victoria frente al moldavo Radu Albot y el georgiano Nikoloz Basilashvili por 6-4, 1-6 y 6-3, y jugarán por la segunda ronda ante el neerlandés Wesley Koolhof y el croata Nikola Mektic.

Por último, el porteño Andrés Molteni, junto con el monegasco Hugo Nys, quienes debutaron el certamen con un triunfo frente a los belgas Sander Gille y Joran Vliegen por 4-6, 6-3 y 6-3, se medirán mañana por la segunda instancia de Roland Garros ante la dupla conformada por el croata Mate Pavic y el brasileño Bruno Soares.