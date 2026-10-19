River, en la cuerda floja: qué necesita para clasificar a la Copa Libertadores 2027 + Agregar ámbito en









El equipo comandado por Leonardo Ponzio comenzó a conseguir resultados en las últimas fechas, aunque su clasificación al torneo internacional más importante del continente corre serios riesgos.

River y las chances que le quedan para clasificarse a la Copa Libertadores. @cesarphoto

River le ganó este domingo a Belgrano por 3 a 0, en Córdoba, y comenzó a ilusionar a una gran parte de la hinchada para clasificar a la Copa Libertadores de 2027. Si bien el Millonario escaló a la séptima posición de la tabla anual, con 49 puntos, necesitará que los resultados de otros partidos lo ayuden para poder meterse en el certamen internacional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según las estadísticas, la institución de Núñez tiene un 13% de posibilidades de meterse en la Libertadores del año que viene, y es que ese porcentaje dependerá de lo que haga en las próximas fechas que no serán nada fáciles: este domingo se enfrentará contra Racing, en el Monumental; el próximo frente a Boca, en La Bombonera; y definirá su posición en la tabla anual ante Aldosivi, en Mar del Plata.

El desahogo de Tomás Galván tras el primer gol contra Belgrano. Hasta el momento, Boca comparte la punta con Argentinos Juniors, con 54 unidades, mientras que el tercer lugar lo comparten Rosario Central e Independiente Rivadavia con 53 unidades.

En este caso, la variante que puede suceder es que el Xeneize termine dentro de las primeras tres posiciones y salga campeón de la Copa Argentina, Torneo Clausura o Copa Sudamericana para que libere un cupo y, si River termina cuarto, pueda entrar.

Otras posibilidades para que River entre a la Copa Libertadores La realidad para los dirigidos por Leonardo Ponzio es que la tabla anual es la oportunidad más lejana a día de hoy, y sobre todo por los partidos venideros. De todos modos, la chance más concreta que tienen a día de hoy es tomar revancha de lo que fue la final contra Belgrano del Torneo Apertura, e ir conformando un equipo con la idea de llevarse el Clausura para obtener el boleto directo a la Libertadores sin especular con los resultados de otros.

Por otro lado, para que este hueco se lleve a cabo el Millonario tendrá que clasificarse entre los ocho primeros de la Zona B. Si bien parece una obviedad, si no le ganaban al “Pirata” durante el ocaso del fin de semana podrían haber terminado fuera de la clasificación de los playoff y las conjeturas de la clasificación a la copa serían una utopía. La tabla actual de la Zona B del Torneo Clausura, tras 13 fechas. Además, se ubica en la séptima posición de la tabla anual, pero en su grupo está en la quinta, a dos puntos de ser relegado, por lo que los dos próximos clásicos toman una relevancia aún mayor de cara al futuro. A pesar de estos datos negativos, los de Núñez se están clasificando a la Copa Sudamericana y puede ser un motivo para llevar tranquilidad a las oficinas del Monumental, luego de perder consecutivamente los primeros cinco partidos del semestre.