River pierde a una pieza clave para clasificar a los playoff de la Copa de la Liga Profesional

Martín Demichelis, DT de River, no contará con el colombiano Miguel Borja, con una sobrecarga muscular en el pierna derecha. ¿Quiénes podrían reemplazarlo?

Sorpresa en River: Miguel Borja no viaja a Córdoba para jugar ante Instituto, por la última fecha de la fase regular de la Copa de la Liga Profesional.

La molestia con la que Miguel Borja terminó la semana pasada luego del triunfo ante Nacional , por la Copa Libertadores , había encendido las alarmas en River . Finalmente, hoy terminaron de sonar por completo: el delantero colombiano no respondió satisfactoriamente en la práctica y quedó descartado para jugar mañana con Instituto , por la Copa de la Liga Profesional .

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/RiverPlate/status/1779613376022270157&partner=&hide_thread=false Nuestros convocados para visitar a Instituto en Córdoba por la fecha 14 de la Copa de la Liga #VamosRiver pic.twitter.com/m3EykMWzuk — River Plate (@RiverPlate) April 14, 2024

Cabe recordar que Miguel Borja había terminado con una molestia en el isquiotibial derecho luego de la victoria por 2-0 ante Nacional, por la segunda fecha del Grupo H la Copa Libertadores, pero el dolor persistió y hoy no respondió óptimamente en el entrenamiento de este domingo en River Camp. Por eso, Martín Demichelis no lo dudó y no lo incluyó en la nómina de convocados para jugar contra Instituto.