La dirigencia de River se reunió con un campeón del mundo para que vuelva en julio

Luego de su participación en la Copa América a mitad año (si es convocado otra vez por Lionel Scaloni), la idea del defensor sería regresar a la Argentina junto a su familia para jugar en River, el club donde debutó.

Qué había dicho Pezzella sobre su vuelta a River

En una entrevista con La Nación en una entrevista hace dos meses, Pezzella declaró: "No me gusta prometer fechas, años y todo eso porque en el fútbol manda la dinámica, pero ojalá tenga la posibilidad de tener otra etapa en River".

"River es mucho más grande que yo, esto no se trata de levantar la mano y decir ‘che, voy a volver a River’. No. Acá se cuestión de que yo le pueda aportar algo positivo al club, y que el club me necesite. En mi cabeza está volver, si se me permite, y no para ir a saludar a la gente, sino ir para competir, porque es lo que pide la grandeza del club. El tiempo lo decidirá. Yo crecí y me forme en River. Ojalá suceda", aseguró Pezzella.