Lenny Lobato: el nieto de Nélida Lobato que metió a Vélez en la final de la Copa de la Liga

El delantero pateó el último penal de la tanda en la semifinal ante Argentinos Juniors y no falló. La historia del futbolista brasileño que juega en el club de Liniers.

El partido disputado en San Nicolás lo definió el delantero de 23 años nacido en Búzios, Brasil, Lenny Lobato con un remate cruzado en el quinto penal para el equipo de Liniers. El futbolista, que había tenido una chance clara durante los 90 minutos reglamentarios, tiene un apellido ilustre en nuestro país y no es por casualidad ya que Lenny es nieto de Nélida Lobato, histórica vedette de la República Argentina, quien también brilló en Europa y los Estados Unidos.

En una entrevista con ESPN, hace algunos meses Lobato habló de su abuela: “Me cuentan muchos que acá es muy conocida. Yo no tomo dimensión porque nací en Buzios y me quedé allá hasta mis 16″.

En esa línea, el delantero reveló que tiene a Nélida Lobato como referente: “Me dijeron que fue muy famosa, que fue vedette siendo muy chiquita cuando acá eran muy altas en general y fue innovadora. Me contaron que acá no la querían, se fue a París y a Las Vegas; es una historia de resiliencia y me apoyo en eso también”.