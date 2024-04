Jugó en el River, lo vendieron a la Lazio y ahora trabaja en la ferretería de un pueblo

Luego de su paso por "Las Águilas", Oveja tuvo la oportunidad de vestir la camiseta de uno de los 5 grandes de Argentina: River Plate. Al "Millonario" llegó cedido a préstamo por una temporada y su paso fue corto: 32 partidos jugados y 2 goles entre el 2005 y el 2006. 32 participaciones en un año es una gran cantidad para un futbolista que juega en el país. Sin embargo, Talamonti no logró destacarse con el conjunto de Núñez, y por eso es que al termino de la temporada decidió marcharse nuevamente a Italia, pero esta vez al Atalanta.

Embed - River 5 San Lorenzo 1 Apertura 2005 Los goles x Costa Febre.

Desde el 2006 al 2011, Talamonti se hizo de un nombre en el equipo de la Serie A. Buenas actuaciones lo llevaron a consolidarse como un jugador querido del plantel y es por eso que también llevó la cinta de capitán. En la temporada 09-10, El Atalanta descendió a la Liga B, pero volvió a la máxima categoría un año más tarde. Ya habiendo sido parte del ascenso de un equipo, en 2011 a Oveja le llegó la oferta para intentar ascender a otro, pero esta vez del fútbol argentino.

"Sentí que era el momento. Tenía 29 años y una carrera detrás. Mi familia y mis amigos me decían: '¿Cómo vas a volver al país que es un quilombo?'. Pero fui en contra de todos", contó el exdefensor en una entrevista a La Nación.

A Talamonti no le importó estar cómodo en Europa y decidió volver al país para intentar ascender a su querido Rosario Central, que en ese momento disputaba la Primera B Nacional. En 2011 arregló su vuelta al Canalla y si bien consiguió el ascenso, su paso esta vez no sería bueno. Jugó 16 partidos en dos años y es por eso que el exjugador no se siente parte de la vuelta a primera división. "Después, el contexto me generó un estrés enorme, un desgaste en la cabeza que no me permitía jugar. Tuve muchas lesiones, desgarros, fue bastante difícil. Nunca me sentí parte del ascenso a Primera" comentó el exRiver en la misma entrevista.

Luego de su paso en Central, en 2013 arrancó lo que fue el principio del fin de su etapa como futbolista. Oveja Jugó en Sportivo Belgrano, Atlanta y Plantense, todos clubes del ascenso. En 2017, Talamonti decidió ponerle fin a una carrera de 16 años con altos y bajos, pero que sería sin duda la envidia de muchos. Luego de su retiro, el exdefensor se mudó a su pueblo natal para empezar una vida muy diferente a la que estaba acostumbrado a llevar.

Qué hizo Leonardo Talamonti tras su retiro del fútbol

Después de su despedida del deporte, Talamonti decidió encausar su vida en un rubro diferente. En la actualidad, maneja durante todo el día su propia ferretería en Álvarez, su pueblo natal. “Abro el local a las 7.30 y cierro a las 19.30. Estoy todo el día adentro. Me gusta mucho el rubro, el hecho de interactuar con la gente del otro lado del mostrador, asesorarlos, me apasiona”, comentó el ferretero en una nota en 2020 para Tuttomercato.

Leonardo Talamonti en la ferretería

Además, pese a que se alejó del mundo del fútbol profesional, el ex defensor no cortó de lleno con su pasión y también se dedica a entrenar chicos en Unión Álvarez, un club del pueblo.

Leonardo Talamonti cuenta con un presente feliz con la vida que lleva. “¿Qué viene después?” es la pregunta que todos los jugadores se hacen antes de colgar los botines. Para muchos de ellos no es fácil la etapa después del retiro y es por eso que algunos eligen seguir una carrera relacionado con el deporte. Sin embargo, el ex futbolista de River y Rosario Central es un ejemplo más de exjugadores que encontraron la felicidad en otro rubro, lejos de las canchas y en las cosas sencillas de la vida.