Scaloni confirmó que jugará Messi y dijo que Colombia "es de las mejores selecciones del mundo"

Scaloni destacó el desempeño incluso en los encuentros en los que Messi no ha sido de la partida: "El equipo está en un momento en el que puede jugar de la misma manera, estando Leo o no estando. Antes era más complejo y esa necesidad hoy no la tenemos, el equipo funciona igual" , aseguró.

Por otro lado, Scaloni destacó el buen presente de su Selección, pero, ante la consulta de un periodista, prefirió no entrar en polémicas sobre si Argentina es hoy por hoy el mejor combinado del mundo. "No tiene sentido definirlo de esa manera. Nosotros somos un equipo competitivo que puede jugar de igual a igual con cualquiera. Y si no estás bien, contra este tipo de selecciones (por Colombia) podés perder".

Ante Chile, Scaloni rotó un poco, tanto por decisión propia como por obligación, ya que varios titulares estaban suspendidos. El técnico explicó que le gustaría seguir dando oportunidades a los jóvenes, pero que no todos los partidos ni todos los momentos son propicios para hacerlo. En tanto, contra Colombia volverían todos los habituales titulares.

Scaloni se refirió a su futuro

Por último, sobre su futuro, Scaloni aclaró que ha recibido sondeos de otros equipos, pero prefirió no darles importancia. “Hasta 2026 estoy acá".

"Aparte de ahí a que lo que te dicen sea verdad... ¿Sabés cuánta gente hay que te ofrece cosas? No conviene detenerse en eso, porque te desvía y la verdad es que no estoy convencido de si dirigiría alguna vez a algún club. Me gustaría, pero no sé si en el corto plazo. Mejor no contestar, seguir con la tuya hasta el Mundial, y después ya se verá“, concluyó.