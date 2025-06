Argentina-Colombia: la Policía desplegará un fuerte operativo de seguridad en el Monumental

A su vez, también se implementará el programa Tribuna Segura, en cuya base de datos figuran las personas que tienen derecho de admisión y no pueden entrar a ninguna cancha. Tampoco podrán ingresar quienes figuren en el registro judicial de la Ciudad como deudores alimentarios morosos, medida impulsada por los ministerios de Justicia y de Seguridad de la Ciudad.

Por su parte, la hinchada colombiana utilizará el acceso de la calle Padre Neuman para el ingreso al sector de la tribuna Centenario alta.

El operativo fue coordinado luego de una reunión de la que participaron el Subsecretario de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos de la Ciudad, Juan Manuel Castrill; el director Ejecutivo de Seguridad en el Fútbol, Leandro Manzano; autoridades de la Policía de la Ciudad; Fernando Silva, en representación de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA); Manuel Huergo, por la Legislatura porteña; el Comisario Inspector Alejandro Eboli, jefe de la Dirección de Prevención en Eventos Masivos y Gustavo Lugones, por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

En cuanto al transporte para acceder al estadio, la estación Congreso de Tucumán, ubicada en la Línea D del Subte de Buenos Aires, cambiará su horario de manera excepcional para facilitar la desconcentración del evento: el último tren partirá a la 1 de la madrugada. Según informó Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE), esta medida busca responder a la alta demanda de pasajeros que se espera tras el encuentro, permitiendo que los hinchas cuenten con una alternativa de movilidad pública en un horario extendido.

Argentina recibe a Colombia por la última fecha de Eliminatorias Sudamericanas

En uno de los últimos encuentros de estas Eliminatorias Sudamericanas, la "Scaloneta" recibirá a Colombia por la fecha 16 y aunque ya tiene garantizada la clasificación a la próxima Copa del Mundo buscará sumar una nueva victoria.

Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi estará en el once titular frente al combinado cafetero luego de haber arrancado en el banco de suplentes ante Chile.

De todas formas, Scaloni destacó el desempeño incluso en los encuentros en los que Messi no ha sido de la partida: "El equipo está en un momento en el que puede jugar de la misma manera, estando Leo o no estando. Antes era más complejo y esa necesidad hoy no la tenemos, el equipo funciona igual", aseguró.