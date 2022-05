Talleres ganó en Chile y cerró una primera fase extraordinaria

El mediocampista ofensivo Matías Esquivel, a los 16 minutos de la segunda parte, estableció la solitaria diferencia en el estadio San Carlos de Apoquindo.

Las dos primeras posiciones y clasificación a octavos de final ya eran inamovibles para Flamengo y Talleres antes del arranque de la última jornada. Los chilenos querían mantener su tercera ubicación para acceder a octavos de final de la Copa Sudamericana.

A pesar de la derrota, Universidad Católica conservó esa tercera colocación, ya que Sporting Cristal no pudo en su visita a Brasil, y cayó ante la formación de Río de Janeiro por 2 a 1, que anotó por medio de Mauricio Isla y Pedro, en tanto que los peruanos descontaron con el tanto de Cristian González.

Las posiciones del Grupo H quedaron encabezadas por Flamengo con 16 puntos, seguido por Talleres (11), Universidad Católica (4) y Sporting Cristal (2).

En la noche de Santiago dominó las acciones el elenco visitante en buena parte del primer tiempo, con presión alta que le permitió recuperar rápido la pelota. Talleres dispuso de chances claras para abrir el marcador, pero el arquero Sebastián Pérez respondió bien ante los tiros de Héctor Fértoli y Esquivel, mientras que Gastón Benavídez y Federico Girotti desviaron por poco sendos remates.

Los chilenos encontraban su juego, esperaban replegados cerca de su arco, y así fue que de contra tuvieron una situación muy clara cuando se iba la primera mitad. Pero el arquero Guido Herrera se lució y tapó un mano a mano con Marcelino Núñez, que había escalado el campo desde la izquierda.

Cambió sustancialmente el desarrollo en el complemento: 'U' Católica salió a buscar el triunfo, se hizo fuerte en el medio y llevó peligro al arco de Herrera, que respondió con solidez ante un remate de Gonzalo Tapia.

Pasó el sofocón y se volvió a acomodar la ?T?, que encontró la apertura del marcador con el tanto de Esquivel, que capitalizó una pelota que venía por alto, y -sin dudarlo- sacó un preciso zurdazo que se metió bien lejos, junto al palo izquierdo de Pérez para el 1 a 0.

No pasó mayores sobresaltos el elenco cordobés en los minutos finales. El equipo dirigido por el argentino Ariel Holan (ex Independiente) no encontró los caminos para doblegar la buena defensa visitante, que se cerró y se aferró a un triunfo que sirvió para decorar una gran participación en la fase de grupos.

La "T" finalizó con tres triunfos, dos empates y una derrota, y celebró junto a sus hinchas, que llegaron en buena cantidad a la capital chilena la clasificación que ya había asegurado una semana atrás.

Formaciones

Universidad Católica: Sebastián Pérez; Marcelino Núñez, Nehuén Paz, Tomás Astaburuaga y Alfonso Parot; Fabián Orellana, Ignacio Saavedra y Felipe Gutiérrez; Gonzalo Tapia, Fernando Zampedri y Cristian Cuevas. DT: Ariel Holan.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Ramiro González Hernández y Enzo Díaz; Fernando Juárez, Rodrigo Villagra y Héctor Fértoli; Matías Esquivel, Rodrigo Garro y Federico Girotti. DT: Pedro Caixinha.

Gol en el segundo tiempo: 16m. Esquivel (T).

Cambios en el segundo tiempo: 20m. Diego Valencia por Orellana (UC); 26m. Ángelo Martino por Fértoli, Matías Godoy por Esquivel y Santiago Toloza por Garro (T); 34m. Diego Buonanotte por Saavedra (UC); 36m. Julián Malatini por Juárez (T); 44m. Lucas Melano por Tapia y Sebastián Galani por Gutiérrez (UC).

Amonestados: Zampedri, Cuevas (UC). González Hernández y Herrera (T).

Árbitro: Gery Vargas (Bolivia).

Estadio: San Carlos de Apoquindo (Santiago de Chile).