Boca podrá llevar público visitante a Córdoba para el partido ante Talleres + Seguir en









La dirigencia del club cordobés informó que permitirá el ingreso de público visitante al estadio Mario Alberto Kempes. Se venderían 10 mil entradas.

Boca podrá llevar público visitante a Córdoba para el partido ante Talleres

Los hinchas de Boca recibieron una buena noticia. Tras el parate por la fecha FIFA, podrán ir a ver a su equipo a Córdoba, ya que Talleres le cederá 11.000 entradas para visitantes en el Estadio Mario Alberto Kempes.

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Según se pudo saber, y a falta de la confirmación oficial, la gente del "xeneize" ocupará la popular Artime. Recordemos que el encuentro está marcado para el próximo sábado.

Tras jugar 7 de los 11 partidos del actual certamen en la Bombonera, los hinchas tendrán ahora la ventaja de poder seguir a su equipo fuera de casa, algo poco habitual en los últimos años.

Cabe descatar que luego de la visita a Talleres, el "Xeneize" comenzará su camino en la Copa Libertadores. El martes 7 de abril, viajará a Santiago de Chile para abrir su participación ante Universidad Católica, por la primera fecha del Grupo D.

Para este encuentro, también podría contar el lujo de llevar hinchas visitantes. En Conmebol, el mínimo es de dos mil entradas.