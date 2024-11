Tiembla Racing: Gustavo Costas no garantizó su continuidad

Sobre esta situación, Costas afirmó: "Todavía no pensé en eso. Estamos peleando el campeonato, tenemos cuatro fechas y hoy estamos pensando en el día a día. Además hay elecciones y yo no quiero estar en el medio de la política del club".

"Yo soy un agradecido a Víctor porque pensé que nunca iba a vivir esto. No me habían llamado en los mejores momentos de mi carrera y no pensé que me iban a llamar ahora. Es más, cuando me llamaron pensé que era una mentira, que me estaban jodiendo. Hasta el último momento creí que era un chiste", agregó el entrenador refiriéndose a la oportunidad que recibió por parte del presidente del club Víctor Blanco.

Pasada 72 horas de ganar la Copa Sudamericana, ninguno de los tres candidatos que se presentan en los comicios llamó a Costas para asegurar su continuidad. Por ello, el entrenador afirmó que no quiere "quedar en el medio de las elecciones. Hay gente que quiero, gente de Racing. No quiero que me tomen a mí ni de un lado ni de otro".