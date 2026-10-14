Vinicius Júnior fue sancionado con cuatro partidos y se perderá el clásico contra el Barcelona + Agregar ámbito en









El extremo brasileño protagonizó una de las polémicas de la semana en la liga de España y el tribunal de disciplina le aplicó una severa sanción.

La dura expulsión de Vinicius en el Real Madrid que lo obligará a ausentarse en el clásico contra en Barcelona.

El comité de disciplina sancionó a Vinicius Júnior con cuatro partidos tras su expulsión este último sábado frente al Villarreal. Con la resolución que informaron este miércoles por la tarde, el extremo brasileño se perderá el clásico contra el Barcelona y volvería a jugar por la liga española el 22 de noviembre, cuando se enfrenten al Celta de Vigo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según el acta que dio a conocer el tribunal, dejaron observar los motivos del por qué fueron cuatro encuentros en los que no estará presente: “2 partidos de suspensión por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 5. Y otra suspensión: 2 partidos de suspensión por protestas al/a la árbitro/a, principal, asistente o cuarto árbitro/a".

El enojo de Vinicius con el árbitro del partido. De esta manera, “Vini” se perderá los siguientes cotejos: contra el Sevilla, este domingo a partir de las 16 horas; el clásico frente al Barcelona, el próximo domingo 25 de octubre; ante el Racing de Santander, el domingo 1 de noviembre; y versus el Valencia, el sábado 7 de noviembre.

Qué hizo Vinicius para ser sancionado durante cuatro fechas El futbolista merengue entró en el comienzo del segundo tiempo por decisión de José Mourinho, quien lo relegó al banco de suplentes en primera instancia. Al ver que su equipo no estaba teniendo una gran terminación de juego en el último cuarto de cancha, optó por poner al extremo desequilibrador.

Con grandes actuaciones individuales y muy cerca de poner el primer gol del encuentro, Vinicius se acercaba al córner para levantar a la hinchada del Santiago Bernabéu en busca de sumar apoyo al equipo. Con un gran envión anímico luego de que Yan Diomande haya metido el 1 a 0, el Real Madrid se desembocó en el ataque y con ello un gran juego asociativo en su banda izquierda.

AUDIO REVISIÓN VAR Jornada 8 | Primera División ⚽ @realmadrid @VillarrealCF | 71’ #ArbitrajeRFEF | @CTARFEF https://t.co/ZCdtYPPTJD — RFEF (@rfef) October 10, 2026 La roja a Vinicius. Al minuto 72, el número 7 del Real Madrid comenzó a desmarcarse por la mitad de la cancha y pudo meter el 2 a 0 dentro del área. En medio de los festejos se lo vio a Mourinho diciéndole algo al jugador, pero con gestos de que no eran elogios. Antes de convalidar el gol, Isidro díaz De Mera, el árbitro del encuentro, fue llamado por el VAR y observó que el surgido en Flamengo le había tirado del pelo al mediocampista Saliba en medio de una corrida para sacárselo de encima. Ante esta situación, el colegiado decidió expulsarlo inmediatamente y Vinicius se le fue al humo tanto a él como al cuarto árbitro, lo que derivó en que la sanción final pase de dos partidos por roja directa, a cuatro por protestar enfáticamente a los jueces del encuentro.