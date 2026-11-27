El entrenador argentino acumula 15 temporadas al frente del equipo madrileño, 1.158 puntos en la Primera División española y dos títulos de Liga. Su gestión lo transformó en uno de los técnicos más influyentes del fútbol europeo, mientras busca volver a pelear por el campeonato y su continuidad sigue sin definirse.

Ningún entrenador en la historia del fútbol español ha ganado más partidos de LaLiga que Diego Simeone, al frente del Atlético de Madrid desde hace 15 años y ubica a su equipo en tercer lugar en la tabla histórica.

Diego Simeone construyó en el Atlético de Madrid uno de los ciclos más extensos y exitosos del fútbol europeo. Desde su llegada, el 23 de diciembre de 2011, el entrenador argentino modificó la dimensión deportiva del club, lo convirtió en un competidor habitual de Real Madrid y Barcelona y lo instaló entre los protagonistas de LaLiga. Quince temporadas después, los números de su gestión reflejan el impacto de un proyecto que todavía busca nuevos desafíos.

El Cholo acumula 345 victorias en la Primera División española y 1.158 puntos en el campeonato. Una estadística que permite dimensionar la magnitud de su recorrido: si Simeone fuera considerado un equipo, tendría una puntuación que lo ubicaría entre los 20 clubes con mayor cantidad de unidades en toda la historia de LaLiga.

Incluso está a apenas 45 puntos del Real Oviedo, que suma 1.203 unidades en la clasificación histórica. De mantener un rendimiento similar al que consiguió en 12 de las 14 temporadas completas que dirigió al Atlético, podría superarlo durante la actual campaña. Más lejos aparece el Sporting de Gijón, con 1.389 puntos.

El dato adquiere mayor relevancia cuando se observa la distancia que existe entre los principales equipos del fútbol español. Real Madrid encabeza la clasificación histórica con 5.153 puntos, seguido por Barcelona, con 5.058. El Atlético ocupa el tercer lugar, con 4.147 unidades, y es el único que consiguió acercarse a los dos gigantes durante la era Simeone.

La transformación deportiva del Atlético tuvo dos momentos centrales: los campeonatos de 2014 y 2021. En ambas ocasiones, Simeone consiguió romper la hegemonía de Real Madrid y Barcelona y posicionar al equipo madrileño en lo más alto del fútbol español.

Ahora, el entrenador argentino busca repetir aquella conquista. El Atlético marcha tercero y se mantiene en la pelea por el campeonato, a cinco puntos del Barcelona, mientras que el Real Madrid ocupa la segunda posición. El enfrentamiento contra el conjunto catalán, previsto para el 2 de diciembre, aparece como una oportunidad importante para recortar distancias.

El equipo rojiblanco había conseguido siete victorias consecutivas en LaLiga antes de su derrota frente al Barcelona, una racha que incluyó un triunfo en el clásico contra el Real Madrid. Ese rendimiento alimenta las expectativas de volver a discutir el título, aunque Simeone todavía espera recuperar la mejor versión de algunas de sus principales figuras.

Uno de los casos es el de Julián Álvarez. El delantero argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, atravesó un comienzo de temporada irregular, condicionado también por los rumores sobre una posible salida del club durante el último mercado de pases. El Atlético rechazó la posibilidad de transferirlo y el atacante comenzó a recuperar protagonismo.

Suma tres goles entre todas las competiciones en esta primera mitad del curso, pero sus últimas actuaciones muestran una evolución. Frente al Getafe aportó dos asistencias y posteriormente convirtió de tiro libre ante el Viking por la Champions League.

Simeone mantiene su respaldo al delantero y considera que su mejor versión será determinante para las aspiraciones del equipo. El entrenador destacó su calidad futbolística y su importancia en la construcción de los ataques del Atlético.

El proyecto también conserva el respaldo de sus referentes. Koke, capitán y uno de los futbolistas que más tiempo lleva bajo las órdenes del argentino, destacó que Simeone mantiene la misma exigencia, ilusión y ambición que cuando llegó al club en 2011.

Sin embargo, el futuro del entrenador representa una incógnita. Su contrato finaliza en junio de 2027 y, aunque ambas partes mantienen una buena relación, todavía no existe una ampliación formal a la vista.