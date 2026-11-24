La institución presidida por Florentino Pérez alcanzó ingresos récord durante la temporada 2025/26. Sin embargo, el aumento de los gastos salariales y el rendimiento del Santiago Bernabéu marcan un cambio de escenario para su rentabilidad.

Real Madrid volvió a consolidar su posición como el club de fútbol con mayores ingresos del mundo.

El Real Madrid volvió a marcar un récord económico y consolidó su posición como el club de fútbol con mayores ingresos del mundo. Sin embargo, detrás de los números históricos también aparece una señal de desaceleración: la facturación superó por primera vez los u$s1.400 millones, pero creció a un ritmo considerablemente menor que en la temporada anterior.

Durante la Asamblea General Ordinaria, celebrada en la Ciudad Real Madrid, Florentino Pérez presentó las cuentas correspondientes al ejercicio 2025/26 y el presupuesto para 2026/27. Los socios aprobaron los resultados con un respaldo del 99,2% de los votos.

Los ingresos alcanzaron los u$s1.414 millones, un incremento del 3,1% respecto de la temporada anterior. La comparación refleja un cambio de tendencia: en 2024/25, la facturación había aumentado u$s128 millones, equivalente a una suba del 10,4%, impulsada por el primer ejercicio completo del Santiago Bernabéu sin las restricciones derivadas de las obras.

En el último período, en cambio, los ingresos crecieron aproximadamente u$s42 millones. Aunque la entidad consiguió su máximo histórico, el avance quedó por debajo de las expectativas presupuestarias, especialmente en el negocio del estadio.

El beneficio bruto alcanzó los u$s333 millones, un 18% más que en el ejercicio anterior y también un récord para la institución. Sin embargo, esa mejora operativa no se trasladó en la misma proporción al resultado final: el beneficio neto fue de u$s30,4 millones, apenas un 8% superior al del período anterior.

La explicación está en el incremento de los gastos. Las amortizaciones aumentaron unos u$s45 millones, principalmente por las inversiones en jugadores, mientras que el impuesto de sociedades sumó otros u$s7 millones. De esta manera, el margen neto quedó en torno al 2,2% de los ingresos.

La remodelación del Santiago Bernabéu también continúa teniendo impacto sobre las finanzas. Desde 2024/25, el club incorpora amortizaciones vinculadas a la infraestructura y gastos financieros asociados a la financiación de las obras.

La marca Real Madrid aporta más crecimiento que el estadio

Uno de los datos más relevantes del balance es el peso que adquirieron las actividades comerciales. Desde 2018/19, el último ejercicio anterior al comienzo de las obras del Bernabéu, los ingresos del Real Madrid aumentaron aproximadamente u$s537 millones.

De ese crecimiento, el marketing representó el 52%, el estadio aportó el 41% y los derechos de televisión representaron apenas el 7%. La distribución confirma que la fortaleza internacional de la marca se convirtió en uno de los principales motores económicos de la institución.

Además, el 74% de los ingresos depende de la gestión propia del club, una característica que le permite reducir su dependencia de los contratos televisivos y de otros ingresos externos.

Los patrocinios aumentaron un 17%, impulsados por las renovaciones de los acuerdos con Adidas y Fly Emirates. En contrapartida, las ventas de las tiendas oficiales retrocedieron un 20%, después del fuerte impulso comercial que habían generado los títulos conquistados durante la temporada 2023/24.

El Santiago Bernabéu generó aproximadamente u$s420 millones durante 2025/26, más del doble de lo que producía antes de su remodelación. Sin embargo, el crecimiento de su actividad fue del 8%, por debajo del 10% previsto en el presupuesto.

El rendimiento deportivo también tuvo consecuencias económicas. Después de una temporada 2024/25 con títulos para el primer equipo y el conjunto de básquet, el Real Madrid cerró 2025/26 sin trofeos para su principal plantel de fútbol y eliminado en los cuartos de final de la Champions League.

Ese escenario contribuyó a una caída del 20% en los ingresos por amistosos y competiciones. También influyó el calendario del Mundial de Clubes, cuyos ingresos se distribuyeron entre dos ejercicios contables.

A esto se sumó el cambio de cuerpo técnico, que generó u$s11,9 millones que no estaban contemplados inicialmente en el presupuesto.

Otro aspecto que refleja la evolución del negocio es el incremento de los gastos salariales. El gasto de personal aumentó un 9%, mientras que el correspondiente a las plantillas deportivas creció un 10%, o un 14% si se excluyen los premios por títulos.

Como consecuencia, la relación entre los gastos de personal y los ingresos pasó del 43% al 46%. El porcentaje anterior representaba el nivel más bajo desde el año 2000, aunque la entidad continúa lejos del umbral del 70% que considera como máximo recomendado.

La evolución refleja una presión creciente de los costos deportivos sobre la estructura económica, en un contexto en el que los ingresos avanzan a un ritmo más moderado.

Florentino Pérez descartó cualquier posibilidad de vender la institución o avanzar hacia una salida a bolsa. "El Real Madrid no se vende. No se ha planteado nunca su venta y no se venderá jamás. El club es y será siempre de sus socios", sostuvo. X

Un presupuesto de u$s1.447 millones y más ingresos por transferencias

Para la temporada 2026/27, el Real Madrid proyecta ingresos por u$s1.447 millones, un incremento del 2,4% respecto del ejercicio que acaba de cerrar.

Uno de los objetivos centrales será profundizar la explotación comercial del Santiago Bernabéu. El club presupuestó ingresos del estadio por aproximadamente u$s486 millones, un crecimiento del 16%. En cambio, prevé una reducción de unos u$s36 millones en los ingresos procedentes de amistosos y competiciones.

El gasto de personal aumentaría un 10%, hasta los u$s714 millones. En paralelo, el presupuesto contempla resultados por transferencias de futbolistas por u$s179 millones, frente a los u$s51 millones registrados en 2025/26.

El beneficio bruto total presupuestado se ubicaría en torno a los u$s370 millones. Pese al crecimiento previsto de la facturación, la ganancia neta proyectada es de apenas u$s16,4 millones, frente a los u$s30,4 millones del último ejercicio.

Pese al crecimiento previsto de la facturación y a la expectativa de mayores ingresos por transferencias, el beneficio neto proyectado es de apenas u$s16,4 millones, frente a los u$s30,4 millones del último ejercicio.

Florentino Pérez descarta una salida a bolsa

Más allá de los resultados económicos, uno de los mensajes centrales de la Asamblea fue la defensa del modelo de propiedad del Real Madrid.

Florentino Pérez descartó cualquier posibilidad de vender la institución o avanzar hacia una salida a bolsa. "El Real Madrid no se vende. No se ha planteado nunca su venta y no se venderá jamás. El club es y será siempre de sus socios", sostuvo el presidente.

Las cuentas de 2025/26 recibieron 1.710 votos favorables, cinco en contra y ocho abstenciones, sobre un total de 1.723 votos emitidos. El presupuesto para la temporada siguiente también obtuvo un respaldo prácticamente unánime.

Durante el encuentro, Pérez adelantó además un proyecto piloto en India para ofrecer gratuitamente, mediante una plataforma de streaming, los mejores partidos de las competiciones de la UEFA a partir de la próxima temporada. La iniciativa apunta a ampliar la audiencia internacional y desarrollar nuevas herramientas de fidelización.

La Asamblea también ratificó a Rafael Nadal como nuevo integrante de la Junta Directiva y aprobó las cuotas sociales para 2027/28. La cuota anual para los socios adultos será de aproximadamente u$s182, mientras que los socios de entre 11 y 14 años abonarán alrededor de u$s62.

Así, el Real Madrid combina una facturación sin precedentes, un estadio que se consolida como activo estratégico y una marca con alcance global.