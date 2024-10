Blanqueo: AFIP habilitó la presentación de declaraciones juradas para los que hayan entrado en la primera etapa

Según advierte el profesor de la Universidad de Buenos Aire (UBA), Mario Volman, el mecanismo genera una diferencia de cambios en contra del contribuyente, porque, para calcular el impuesto en pesos se tiene que usar el valor del dólar oficial del día anterior al ingreso, y el de la jornada previa a la presentación de la declaración jurada. Esto viene a cuenta de que el dólar oficial tiene una "minidevaluación" diaria o "crowling peg" equivalente al 2% mensual.

Cómo calcular el anticipo

El ejemplo sería el siguiente: bajo el supuesto cotizaciones de $983 y $1.004 para ambos momentos, y si se depositaron u$s95.000 en la Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA) en un banco o Alyc.

El cálculo que hay que hacer es u$s95.000 por cuatro años, por 0,5% por $983 por 75% de anticipo que da $1.400.775. “Cuando determina el impuesto a la cotización de $1.004 resulta que no pagó el 75% de anticipo”, advirtió el tributarista. Al momento de presentar la declaración jurada el cálculo es u$s95.000 por 1.004 por 4 años por 0,5% por 75% es igual a $1.430.700. “En la declaración se da cuenta de que debió pagar anticipo por $1.430.700. Pero pago $1.400.775”, señaló Volman. En principio, tendría que abonar la diferencia, pero eso, no obstante, no provoca la caída del REIBP para los bienes declarados.

Otro detalle importante que señala Volman tiene que ver con el tratamiento que se le da legalmente a las cuentas CERA. Si una persona blanquea efectivo, lo deja en una cuenta especial hasta diciembre de 2024, y no lo incluyó en el REIBP, no deberá pagar el Impuesto a los Bienes Personales por el período del 2024.

blanqueo dolar Depositphotos

Eso se debe a que la Dirección Nacional de Impuesto considera a las cuentas CERA como cajas de ahorro, las cuales están exentas del pago de Bienes Personales.

“Conforme lo indica el punto 7 de la Comunicación “A” 8062 del Banco Central de la República Argentina, tratándose de las cuentas especiales de regularización de activos, serán de aplicación las disposiciones establecidas para los depósitos en caja de ahorros. Atento a ello, los fondos depositados en dichas cuentas gozarán de la exención prevista en el inciso h) del artículo 21 del Título VI de la Ley N° 23.966 de Impuesto sobre los Bienes Personales”, dice una resolución del 17 de septiembre pasado.

Eso implica que mientras la persona no ingrese al REIBP por el dinero blanqueado, lo mantenga en la cuenta CERA o compre bonos públicos, no pagará el Impuesto a los Bienes Personales por el período 2024.