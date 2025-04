George R.R. Martin dice que terminar los libros de Game of Thrones es "la maldición" de su vida

La adaptación más famosa de los libros de Martin es la serie de HBO Game Of Thrones, que tomó su nombre del primer libro de la serie y se desarrolló entre 2011 y 2019. La serie precuela House Of The Dragon comenzó en 2022, y otra serie precuela, A Knight Of The Seven Kingdoms, se estrenará a finales de este año.

En respuesta a la frustración de sus fans, continuó: "Lo juro, abrí una librería y la gente dice: '¿Por qué George RR Martin abre una librería cuando debería estar escribiendo Vientos de Invierno?'", añadió. "En realidad, no trabajo en la librería, ¿sabes?".

Al aclarar su participación en la librería Beastly Books de Santa Fe, que está al lado del cine Jean Cocteau que compró en 2013, dijo: "Tengo un cine; no soy proyeccionista. Parece que sobreestiman el tiempo que dedico a estas cosas".