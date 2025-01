Dólar, devaluación fiscal y el cortafuego de Luis Caputo: el misterioso "paper" del BCRA que delata al Gobierno

El que tiró la primera piedra fue, a no dudarlo, el economista Orlando Ferreres . Insinuó que el dólar “teórico” ronda los $1.600. Lo mismo señaló, encriptado, Domingo Cavallo , otrora ideólogo del Gobierno y ahora picapedrero nanotecnócrata del “modelo”.

Ambos economistas, también en sintonía, han marcado en las últimas horas algo que es obvio y que en la Casa Rosada ya saben: si el dólar cotiza a $1.100, entonces no alcanzan los dólares contra los pesos que potencialmente lo demandarían. Incluso con u$s11.000 millones adicionales que podría sumar el Fondo Monetario Internacional (FMI), las reservas no aguantarían la presión, es decir, no se podría levantar el cepo sin generar un maremagnum.